С Рош ха-Шана 2021: лучшие поздравления с еврейским Новым годом

В 2021 году еврейский Новый год, Рош ха-Шана, отмечается с 6 по 8 сентября. Праздник посвящен воспоминаниям о сотворении мира, а также молитве и покаянию.

Так, считается в дни Рош ха-Шана Бог вносит записи в книгу судеб относительно каждого из людей. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений с праздником.

Бажаю миру Вашим сім’ям,

В душі нехай цвіте весна,

Нехай Господь молитви чує,

Рош га-Шана, Рош га-Шана!

***

От грехов освободиться,

Из ручья воды напиться –

Рош ха-Шана наступил,

Чтобы мир везде царил.

Надевай свои наряды,

Видео дня

Прогони обиды прочь,

Не забудь про все обряды –

Чтобы людям всем помочь.

***

Даруй нам, Господи, любов і щастя,

Щоб доля була світла.

З Новим Роком, сестри та брати,

Бажаю, щоб мрія завжди жила!

***

Отмечает еврейский народ

Рош ха-Шана — такой новый год,

Принесет он пускай Вам достатка,

И в семье будет все пусть в порядке,

Пусть с веселою нотой пройдет,

Этот праздник большой Новый год!

***

Нехай свято Рош га-Шана принесе вам неймовірний життєвий успіх, вірну удачу та кохання, щастя й благополуччя. Нехай будуть почутими молитви та послано все те, про що мріялося. Нехай життя супроводжується милосердям, добротою душі й справедливістю. Нехай смачні будуть хала і медові яблука.

***

В добрый праздник Рош ха-Шана шлю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного года впереди – года для радости, хороших поступков, благих вестей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях и запретах праздника Рош ха-Шана. Он начинается в новолуние 7-го месяца тишрей.

По материалам: pozdravok.ru.