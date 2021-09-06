С Рош ха-Шана 2021: лучшие поздравления с еврейским Новым годом
В 2021 году еврейский Новый год, Рош ха-Шана, отмечается с 6 по 8 сентября. Праздник посвящен воспоминаниям о сотворении мира, а также молитве и покаянию.
Так, считается в дни Рош ха-Шана Бог вносит записи в книгу судеб относительно каждого из людей. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений с праздником.Поздравления с Рош ха-Шана в стихах и прозе
Бажаю миру Вашим сім’ям,
В душі нехай цвіте весна,
Нехай Господь молитви чує,
Рош га-Шана, Рош га-Шана!
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От грехов освободиться,
Из ручья воды напиться –
Рош ха-Шана наступил,
Чтобы мир везде царил.
Надевай свои наряды,
Прогони обиды прочь,
Не забудь про все обряды –
Чтобы людям всем помочь.
***
Даруй нам, Господи, любов і щастя,
Щоб доля була світла.
З Новим Роком, сестри та брати,
Бажаю, щоб мрія завжди жила!
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Отмечает еврейский народ
Рош ха-Шана — такой новый год,
Принесет он пускай Вам достатка,
И в семье будет все пусть в порядке,
Пусть с веселою нотой пройдет,
Этот праздник большой Новый год!
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Нехай свято Рош га-Шана принесе вам неймовірний життєвий успіх, вірну удачу та кохання, щастя й благополуччя. Нехай будуть почутими молитви та послано все те, про що мріялося. Нехай життя супроводжується милосердям, добротою душі й справедливістю. Нехай смачні будуть хала і медові яблука.
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В добрый праздник Рош ха-Шана шлю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного года впереди – года для радости, хороших поступков, благих вестей.Картинки и открытки на Рош ха-Шана
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях и запретах праздника Рош ха-Шана. Он начинается в новолуние 7-го месяца тишрей.
По материалам: pozdravok.ru.