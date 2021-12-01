С первым днем зимы! Открытки, поздравления и пожелания
Первый день зимы часто ассоциируется с ароматом мандарин, конфет и хвои, веселыми новогодними праздниками и теплыми семейными вечерами. Скоро в Украине отметят наступление 2022 года, а затем Рождество Христово.
Поэтому существует традиция 1 декабря поздравлять близких с началом зимы и желать прожить ее как можно лучше. OBOZREVATEL специально для своих читателей собрал подборку стихов, открыток и видео с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с первым днем зимы в стихах и прозе
Сьогодні перший день зими,
З чим вас щиро я вітаю!
Щоб холодів не знали ви
Вам від щирого серця бажаю!
Хай за вікном тріщить мороз.
В душі хай промінь сонця світить,
Щоб кожен день зими приніс
Лиш радість й щастя в усім світі!
Пухнастий сніг нехай устелить
Дорогу щастя та удачі.
Нехай вас стріне грудень
Мішком кохання на додачу!
***
Вот пришел декабрь в дом,
С первым зимним вас деньком!
Принесет пусть счастье он
И порадует снежком!
Поздравляем всех с зимой,
С новогодней кутерьмой,
С вьюжными метелями
И праздничными елями!
***
Зима в свої права вступила,
Грудень нову пору відкрив.
Вже чутна морозу сила,
І сніг землю килимком укрив.
Тебе я з тим й вітаю,
Щасливою хай виявиться зима.
Здоров'я й бадьорості бажаю
І неосяжного душевного тепла.
***
Пускай первый день зимы подарит тебе счастье, уют и радость! Пусть белый снег, ароматный кофе, запах мандаринок и яркая елка сделают эту зиму самой прекрасной!
***
Вітаємо з настанням прекрасної чарівної та чарівної пори року – зими! Нехай першого дня цього сезону для Вас відкриється нова щаслива сторінка книги Вашої долі, нехай виконуються бажання і збуваються мрії. Бажаємо, щоб ця зимова пора стала для Вас періодом чудес, радісних зустрічей та приємних емоцій.Открытки в первый день зимы
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество. В связи с праздниками государством предусмотрены продолжительные выходные.
По материалам: pozdravok.ru.