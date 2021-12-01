С первым днем зимы! Открытки, поздравления и пожелания

Первый день зимы часто ассоциируется с ароматом мандарин, конфет и хвои, веселыми новогодними праздниками и теплыми семейными вечерами. Скоро в Украине отметят наступление 2022 года, а затем Рождество Христово.

Поэтому существует традиция 1 декабря поздравлять близких с началом зимы и желать прожить ее как можно лучше. OBOZREVATEL специально для своих читателей собрал подборку стихов, открыток и видео с поздравлениями и пожеланиями.

Сьогодні перший день зими,

З чим вас щиро я вітаю!

Щоб холодів не знали ви

Вам від щирого серця бажаю!

Хай за вікном тріщить мороз.

В душі хай промінь сонця світить,

Щоб кожен день зими приніс

Видео дня

Лиш радість й щастя в усім світі!

Пухнастий сніг нехай устелить

Дорогу щастя та удачі.

Нехай вас стріне грудень

Мішком кохання на додачу!

***

Вот пришел декабрь в дом,

С первым зимним вас деньком!

Принесет пусть счастье он

И порадует снежком!

Поздравляем всех с зимой,

С новогодней кутерьмой,

С вьюжными метелями

И праздничными елями!

***

Зима в свої права вступила,

Грудень нову пору відкрив.

Вже чутна морозу сила,

І сніг землю килимком укрив.

Тебе я з тим й вітаю,

Щасливою хай виявиться зима.

Здоров'я й бадьорості бажаю

І неосяжного душевного тепла.

***

Пускай первый день зимы подарит тебе счастье, уют и радость! Пусть белый снег, ароматный кофе, запах мандаринок и яркая елка сделают эту зиму самой прекрасной!

***

Вітаємо з настанням прекрасної чарівної та чарівної пори року – зими! Нехай першого дня цього сезону для Вас відкриється нова щаслива сторінка книги Вашої долі, нехай виконуються бажання і збуваються мрії. Бажаємо, щоб ця зимова пора стала для Вас періодом чудес, радісних зустрічей та приємних емоцій.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество. В связи с праздниками государством предусмотрены продолжительные выходные.

По материалам: pozdravok.ru.