С первым днем лета: прикольные поздравления и картинки
Во вторник, 1 июня, для многих наступило самое долгожданное время – лето. Это время урожая, каникул, отпусков, поездок на море и на дачу, время, которого взрослые и дети с нетерпением ждут целый год.
И хотя погода иногда в первый день лета мало напоминает летнюю, люди по традиции поздравляют друг друга с наступлением теплой поры. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал подборку поздравлений с началом лета.Первый день лета: стихи, смс и проза
Нарешті настало
Літо довгождане:
Казкове, тепле,
Миле, бажане.
З першим днем пори прекрасної
Усіх вас вітаю.
Теплих, ласкавих хвилин
Літа вам бажаю.
***
С приходом лета всем тепла
И яркого цветения!
Пусть будет солнечным всегда
И всюду настроение!
Желаю славно отдохнуть,
От всех забот развеяться,
Ведь помогает лето нам
На лучшее надеяться!
***
Літо! Літечко настало,
Привітаю вас з цим я,
Відпочинку вам бажаю,
Радості, добра, тепла!
Літа яскравого, захоплень,
Веселитися, не сумувати,
Настрою чумового,
Всі турботи забувати!
***
Пусть первый день лета подарит вам счастье,
Добро и везение вам принесет.
Желания, планы пускай воплотятся,
А жизнь ваша льется без бед и забот.
Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,
Пусть песенку лета для вас пропоет.
Пускай ваша грусть пропадет, унесется,
А вечное счастье навеки придет!
***
На старт, увага, літо! Вітаю з першим літнім днем і щиро бажаю веселих і солодких днів червня, соковитих і яскравих днів липня, мрійливих і захоплюючих днів серпня. Не замикайся вдома від пригод, нехай твоє літо буде фантастичним і незабутнім!
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С первым днем лета всех поздравляю! Желаю солнечных надежд, теплых приключений, нежных воспоминаний и веселого летнего отдыха!
***
Вітаю з першим днем літа і бажаю веселого, вдалого, яскравого старту в цю дивовижну літню подорож. Нехай солодкі фрукти, соковиті ягоди, щасливі світанки, романтичні заходи, ніжний вітер, теплі дощі, ароматні квіти, захоплюючі пригоди, довгоочікувані поїздки, улюблені люди і добрі друзі зроблять твоє літо неймовірним, гарним і щасливим!Первый день лета: картинки и открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, Google в первый день лета выпустил новый дудл, посвященный Международному дню защиты детей. Он представляет собой детский рисунок цветными мелками на асфальте.
По материалам: pozdravok.ru.