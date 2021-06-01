С первым днем лета: прикольные поздравления и картинки

Во вторник, 1 июня, для многих наступило самое долгожданное время – лето. Это время урожая, каникул, отпусков, поездок на море и на дачу, время, которого взрослые и дети с нетерпением ждут целый год.

И хотя погода иногда в первый день лета мало напоминает летнюю, люди по традиции поздравляют друг друга с наступлением теплой поры. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал подборку поздравлений с началом лета.

Нарешті настало

Літо довгождане:

Казкове, тепле,

Миле, бажане.

З першим днем пори прекрасної

Усіх вас вітаю.

Теплих, ласкавих хвилин

Літа вам бажаю.

***

С приходом лета всем тепла

И яркого цветения!

Пусть будет солнечным всегда

И всюду настроение!

Желаю славно отдохнуть,

От всех забот развеяться,

Ведь помогает лето нам

На лучшее надеяться!

***

Літо! Літечко настало,

Привітаю вас з цим я,

Відпочинку вам бажаю,

Радості, добра, тепла!

Літа яскравого, захоплень,

Веселитися, не сумувати,

Настрою чумового,

Всі турботи забувати!

***

Пусть первый день лета подарит вам счастье,

Добро и везение вам принесет.

Желания, планы пускай воплотятся,

А жизнь ваша льется без бед и забот.

Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,

Пусть песенку лета для вас пропоет.

Пускай ваша грусть пропадет, унесется,

А вечное счастье навеки придет!

***

На старт, увага, літо! Вітаю з першим літнім днем і щиро бажаю веселих і солодких днів червня, соковитих і яскравих днів липня, мрійливих і захоплюючих днів серпня. Не замикайся вдома від пригод, нехай твоє літо буде фантастичним і незабутнім!

***

С первым днем лета всех поздравляю! Желаю солнечных надежд, теплых приключений, нежных воспоминаний и веселого летнего отдыха!

Видео дня

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Вітаю з першим днем літа і бажаю веселого, вдалого, яскравого старту в цю дивовижну літню подорож. Нехай солодкі фрукти, соковиті ягоди, щасливі світанки, романтичні заходи, ніжний вітер, теплі дощі, ароматні квіти, захоплюючі пригоди, довгоочікувані поїздки, улюблені люди і добрі друзі зроблять твоє літо неймовірним, гарним і щасливим!

Как сообщал OBOZREVATEL, Google в первый день лета выпустил новый дудл, посвященный Международному дню защиты детей. Он представляет собой детский рисунок цветными мелками на асфальте.

По материалам: pozdravok.ru.