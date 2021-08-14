С Медовым Спасом 2021: поздравления, открытки и видео на Маковея

В субботу, 14 августа, православные отмечают Медовый Спас. В этот день церковь отмечает Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня, а в народном календаре праздник также известен под названиями Маковей, Спас на воде, Маковый Спас, Первый Спас.

Верующие на Медовый Спас освящают в храмах первый мед и особые букетики из полевых цветов – "маковейчики". К празднику OBOZREVATEL публикует подборку смс, открыток и видео с поздравлениями.

Желаю я в Медовый спас

Тебе энергии запас,

Достатка вдоволь, склад добра,

Чтоб сладкой жизнь твоя была.

Счастья липкого, как мед,

Здоровья, чтоб на каждый год,

В пути – удачи, в доме – дружбы,

И деньжонок на любые нужды.

Видео дня

***

Ось настав Медовий Спас,

З чим привітати хочу Вас.

Я бажаю Вам тепла,

Доля щоб легкою була.

***

Поспішаю привітати вас,

Адже прийшов Медовий Спас!

Нехай він щастя принесе,

Щоб солодким життя було, як мед,

Якомога частіше посміхайтеся,

І яскравим життям насолоджуйтеся,

Бажаю сонця, миру, ладу

І позитивного заряду!

***

Поздравляю с Медовым Спасом! Пускай жизнь будет сладкой, как мед, а семья будет слаженной и дружной, словно пчелы в улье. Пусть Спаситель поможет преодолеть трудности на пути к счастливой и радостной жизни. Пускай Вы и ваша семья будут под покровом Господа и Богородицы!

***

Вітаю з Медовим Спасом і від душі бажаю, щоб щастя твого серця було солодким, як мед, щоб кожен день був наповнений приємним ароматом любові та натхнення. Нехай Господь відводить від твоєї сім'ї всі біди та недуги, нехай Він дарує тобі сили, віри й терпіння для здійснення добрих вчинків і справжніх чудес.

Ранее OBOZREVATEL публиковал молитвы, которые принято читать на Первый Спас. 14 августа также начинается Успенский пост, посвященный празднику Успения Пресвятой Богородицы. Календарь питания по дням, что можно и что нельзя в этот период, читайте в материале.

По материалам: pozdravok.ru.