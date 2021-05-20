С Днем вышиванки! Поздравления, открытки и стихи к празднику
В четверг, 20 мая, в Украине и других странах мира отмечают День вышиванки. По случаю праздника украинцы на родине и за рубежом носят национальную вышитую одежду, поддерживая этническую культурную традицию.
В этот день по всей стране также проходят различные тематические мероприятия, а в сети – флешмобы и конкурсы лучших фото в вышиванке. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений с Днем вышиванки.Поздравления с Днем вышиванки: стихи, смс и проза
Вишиванка – символ України,
Кожної великої родини,
Нашої історії та мови
Залюбки вдягаємо її знову.
***
Синьо-жовта стрічка
В мене у волоссі.
Я хоч ще маленька
Та заплітаю коси.
Одягаю вишиванку
Та іду в садочок зранку.
***
Мама вишила мені
Квітами сорочку.
Квіти гарні, весняні:
– На, вдягай, синочку!
В нитці – сонце золоте,
Пелюстки багряні,
Ласка мамина цвіте
В тому вишиванні.
Вишиваночку візьму,
Швидко одягнуся,
Підійду і обніму
Я свою матусю.
В. Крищенко
***
Вишиванка – символ Батьківщини,
Дзеркало народної душі,
В колисанці купані хвилини,
Світло і тривоги у вірші.
Вишиванка – дитинча кирпате,
Що квітки звиває в перепліт,
Материнські ласки, успіх тата,
Прадідів пророчий заповіт
Ю. Лазірко
***
Встає над світом щире сонце вранці
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я – українець! І горджуся цим!
Автор: Н. Красоткіна
***
Поздравляю с Днем вышиванки! Отличного настроения и ярких впечатлений! Пусть это народный праздник становится все более популярным из года в год, а жизнь – прекраснее и ярче!
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Пусть День вышиванки сотрет границы и объединит украинцев по всему миру, а мудрость и сила тысячелетней традиции даст нам вдохновение. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания Украины!
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Українська вишиванка – один з головних символів нашого народу. У ній розповідаються історії, пишуться долі. Давайте ж привітаємо всіх з цим днем і покажемо світу красу української культури!
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Вітаю з Днем вишиванки! Не забувайте про своє коріння, національна пам'ять – надзвичайно важлива, і тільки ми з вами можемо її зберегти і передати нащадкам. Нехай ваше життя буде барвистим, як цей чудовий день!Картинки и открытки в День вышиванки
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем уникальность Дня вышиванки, кто его придумал и что означают цвета вышитой одежды. Впервые праздник отметили в 2006 году.