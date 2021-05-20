С Днем вышиванки! Поздравления, открытки и стихи к празднику

В четверг, 20 мая, в Украине и других странах мира отмечают День вышиванки. По случаю праздника украинцы на родине и за рубежом носят национальную вышитую одежду, поддерживая этническую культурную традицию.

В этот день по всей стране также проходят различные тематические мероприятия, а в сети – флешмобы и конкурсы лучших фото в вышиванке. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений с Днем вышиванки.

Вишиванка – символ України,

Кожної великої родини,

Нашої історії та мови

Залюбки вдягаємо її знову.

***

Синьо-жовта стрічка

В мене у волоссі.

Я хоч ще маленька

Та заплітаю коси.

Одягаю вишиванку

Та іду в садочок зранку.

***

Мама вишила мені

Квітами сорочку.

Квіти гарні, весняні:

– На, вдягай, синочку!

В нитці – сонце золоте,

Пелюстки багряні,

Ласка мамина цвіте

В тому вишиванні.

Вишиваночку візьму,

Швидко одягнуся,

Підійду і обніму

Я свою матусю.

В. Крищенко

***

Вишиванка – символ Батьківщини,

Дзеркало народної душі,

В колисанці купані хвилини,

Світло і тривоги у вірші.

Вишиванка – дитинча кирпате,

Що квітки звиває в перепліт,

Материнські ласки, успіх тата,

Прадідів пророчий заповіт

Ю. Лазірко

***

Встає над світом щире сонце вранці

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я – українець! І горджуся цим!

Автор: Н. Красоткіна

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Поздравляю с Днем вышиванки! Отличного настроения и ярких впечатлений! Пусть это народный праздник становится все более популярным из года в год, а жизнь – прекраснее и ярче!

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Пусть День вышиванки сотрет границы и объединит украинцев по всему миру, а мудрость и сила тысячелетней традиции даст нам вдохновение. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания Украины!

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Українська вишиванка – один з головних символів нашого народу. У ній розповідаються історії, пишуться долі. Давайте ж привітаємо всіх з цим днем і покажемо світу красу української культури!

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Вітаю з Днем вишиванки! Не забувайте про своє коріння, національна пам'ять – надзвичайно важлива, і тільки ми з вами можемо її зберегти і передати нащадкам. Нехай ваше життя буде барвистим, як цей чудовий день!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем уникальность Дня вышиванки, кто его придумал и что означают цвета вышитой одежды. Впервые праздник отметили в 2006 году.