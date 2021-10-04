С Днем врача 2021! Яркие поздравления и открытки
В каждый первый понедельник октября в Украине и ряде других стран мира отмечают Международный день врача. В 2021 году он выпадает на 4-е число.
Этот профессиональный праздник появился благодаря инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ". Специально для своих читателей OBOZREVATEL к этой важной дате собрал подборку ярких поздравлений и открыток.Поздравления с Днем врача в стихах
Нехай в цей день
Залишать вас турботи.
Здоров'я вам!
Та менше вам роботи.
Рідних бачити частіше,
А в справах – великого успіху.
Завжди бути оптимістом,
Чарівності та сміху,
Найміцнішого здоров'я!
Радості, любові!
Удачі, хай кольорові будуть сни!
З Днем лікаря!
***
В День врача вам поздравления,
Низкий вам поклон за все.
Ведь подставить вы готовы
Страждущим свое плечо.
Силы пусть не покидают,
Будет счастлива семья,
В праздник благ, добра и взлетов
От души желаю я.
***
Без лікарів ми нікуди:
Ми до них йдемо, коли біда,
І їм своє життя ми довіряємо.
Ми працю їхню дуже поважаємо.
Лікарів сьогодні вітаємо.
Здоров'я, щастя їм бажаємо.
Нехай буде все відмінно в житті –
Як в особистому, так і на роботі!
Поздравляю с Днем врача! Искренне желаю не только спасать здоровье людей, но и беречь свое. Успеха, уважения, востребованности, личного благополучия и счастья, достатка и любви!
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Вітаю з Днем лікаря тих, чиї руки рятують найбільшу коштовність, що є в людини – життя. Здоров'я, сили і терпіння вам. Нехай всі ваші пацієнти швидше одужають і порадують вас здоровими, радісними посмішками. Бажаю, щоб професія лікаря завжди була шанована, щоб люди ніколи не забували значимість і важливість вашої праці. Зі святом!
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Вітаю з Міжнародним днем лікаря. Бажаю завжди бути сильним, міцним і здоровим, щоб з легкістю допомагати іншим людям берегти своє здоров'я. Поваги і пошани, успіхів і багаторазових перемог над недугами. Добробуту, удачі та любові, яка з кожним днем буде заряджати Вас життєвою енергією!Открытки и картинки ко Дню врача
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Ольга Сахневич озвучила условие прекращения пандемии коронавируса. По ее словам, это произойдет, когда заболевание перейдет в обычную респираторную инфекцию.
По материалам: pozdravok.ru.