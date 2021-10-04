С Днем врача 2021! Яркие поздравления и открытки

В каждый первый понедельник октября в Украине и ряде других стран мира отмечают Международный день врача. В 2021 году он выпадает на 4-е число.

Этот профессиональный праздник появился благодаря инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ". Специально для своих читателей OBOZREVATEL к этой важной дате собрал подборку ярких поздравлений и открыток.

Нехай в цей день

Залишать вас турботи.

Здоров'я вам!

Та менше вам роботи.

Рідних бачити частіше,

А в справах – великого успіху.

Видео дня

Завжди бути оптимістом,

Чарівності та сміху,

Найміцнішого здоров'я!

Радості, любові!

Удачі, хай кольорові будуть сни!

З Днем лікаря!

***

В День врача вам поздравления,

Низкий вам поклон за все.

Ведь подставить вы готовы

Страждущим свое плечо.

Силы пусть не покидают,

Будет счастлива семья,

В праздник благ, добра и взлетов

От души желаю я.

***

Без лікарів ми нікуди:

Ми до них йдемо, коли біда,

І їм своє життя ми довіряємо.

Ми працю їхню дуже поважаємо.

Лікарів сьогодні вітаємо.

Здоров'я, щастя їм бажаємо.

Нехай буде все відмінно в житті –

Як в особистому, так і на роботі!

Поздравляю с Днем врача! Искренне желаю не только спасать здоровье людей, но и беречь свое. Успеха, уважения, востребованности, личного благополучия и счастья, достатка и любви!

***

Вітаю з Днем лікаря тих, чиї руки рятують найбільшу коштовність, що є в людини – життя. Здоров'я, сили і терпіння вам. Нехай всі ваші пацієнти швидше одужають і порадують вас здоровими, радісними посмішками. Бажаю, щоб професія лікаря завжди була шанована, щоб люди ніколи не забували значимість і важливість вашої праці. Зі святом!

***

Вітаю з Міжнародним днем лікаря. Бажаю завжди бути сильним, міцним і здоровим, щоб з легкістю допомагати іншим людям берегти своє здоров'я. Поваги і пошани, успіхів і багаторазових перемог над недугами. Добробуту, удачі та любові, яка з кожним днем буде заряджати Вас життєвою енергією!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Ольга Сахневич озвучила условие прекращения пандемии коронавируса. По ее словам, это произойдет, когда заболевание перейдет в обычную респираторную инфекцию.

По материалам: pozdravok.ru.