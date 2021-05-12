В Минобороны Украины озвучили сроки восстановления ВМС

Способность Военно-морских сил Украины будут восстановлены в течение двух-трех лет. Этому будут способствовать положения Стратегии военной безопасности страны.

С таким заявлением 12 мая выступил глава Министерства обороны Андрей Таран, сообщается на сайте ведомства. Он отметил, что данный вопрос является приоритетным.

"С первого дня на должности министра обороны я поставил приоритет развитию Военно-морских сил Украины. Реализация уже заложенных проектов позволит на протяжение двух-трех лет значительно возобновить способности ВМС", – сказал Таран.

По его словам, увеличению военно-морского потенциала нашей страны будет способствовать Стратегия военной безопасности Украины.

Напомним, что в Одесской и Николаевской областях состоялись тактические учения подразделений артиллерийской бригады Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Военнослужащие тренировались выполнять задания в условиях ведения боя и оборонять морское побережье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая военные корабли Российской Федерации вмешались в процесс военных учений США и Украины на Черном море.