С Днем украинской письменности и языка 2021: лучшие поздравления и открытки
Ежегодно 9 ноября отмечается День украинской письменности и языка. Этот праздник был основан указом президента Леонида Кучмы № 1241/97 от 9 ноября 1997 года.
Его дата – день памяти преподобного Нестора Летописца, последователя создателей славянской азбуки Кирилла и Мефодия. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений, видео и открыток к празднику.Поздравления с Днем украинской письменности и языка в стихах и прозе
З днем писемності вітаю,
Мови рідної для нас.
Хай в серцях вона лунає
Полум'яно у всіх вас.
Бережіть її прекрасну,
Вічно гарну, молоду.
Проводжайте похвалою
По землі її ходу.
***
Чудовий день у листопаді,
Писемності та мови день,
Велике свято українське,
Поваги гідне та пісень.
Шануйте завжди українську,
Співоча мова пестить слух,
Її почуєш – сум зникає,
І стане швидшим серця стук.
***
Мова рідна, розквітай з роками,
Хай вшановують тебе в віках,
Щоб теплом і ніжними словами,
Ти була в народу на вустах.
Всіх вітаєм українців з святом,
Щиросердно зичимо добра,
І хай в світі різних мов багато,
Солов'їна мова в нас одна!
***
Українська мова носить у собі історію нашого народу, всю красу та міць поетичного слова. Чудова мелодія солов'я, могутня пісня лісів і полів, дитячий лепет і мамина колискова – звучить у нашій рідній мові й залишається в пам'яті назавжди. Вітаю зі святом українського слова!
***
Зі святом! Бажаємо завжди поважати українську мову, адже вона формує індивідуальне обличчя країни та нації. Нехай рідне слово буде для всіх оберегом та духовним джерелом життя!Открытки ко Дню украинской письменности и языка
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