С Днем украинской письменности и языка 2021: лучшие поздравления и открытки

Ежегодно 9 ноября отмечается День украинской письменности и языка. Этот праздник был основан указом президента Леонида Кучмы № 1241/97 от 9 ноября 1997 года.

Его дата – день памяти преподобного Нестора Летописца, последователя создателей славянской азбуки Кирилла и Мефодия. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений, видео и открыток к празднику.

З днем писемності вітаю,

Мови рідної для нас.

Хай в серцях вона лунає

Полум'яно у всіх вас.

Бережіть її прекрасну,

Вічно гарну, молоду.

Проводжайте похвалою

По землі її ходу.

Видео дня

***

Чудовий день у листопаді,

Писемності та мови день,

Велике свято українське,

Поваги гідне та пісень.

Шануйте завжди українську,

Співоча мова пестить слух,

Її почуєш – сум зникає,

І стане швидшим серця стук.

***

Мова рідна, розквітай з роками,

Хай вшановують тебе в віках,

Щоб теплом і ніжними словами,

Ти була в народу на вустах.

Всіх вітаєм українців з святом,

Щиросердно зичимо добра,

І хай в світі різних мов багато,

Солов'їна мова в нас одна!

***

Українська мова носить у собі історію нашого народу, всю красу та міць поетичного слова. Чудова мелодія солов'я, могутня пісня лісів і полів, дитячий лепет і мамина колискова – звучить у нашій рідній мові й залишається в пам'яті назавжди. Вітаю зі святом українського слова!

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Зі святом! Бажаємо завжди поважати українську мову, адже вона формує індивідуальне обличчя країни та нації. Нехай рідне слово буде для всіх оберегом та духовним джерелом життя!

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