День украинской письменности и языка 2021: в чем суть и как написать диктант национального единства

Во вторник, 9 ноября отмечается День украинской письменности и языка. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы № 1241/97 от 9 ноября 1997 года, учитывая "важную роль украинского языка в консолидации украинского общества".

Дата была выбрана не случайно: в этот день церковь чтит преподобного Нестора Летописца, последователя творцов славянской азбуки Кирилла и Мефодия. OBOZREVATEL рассказывает, в чем суть праздника и как написать традиционный радиодиктант национального единства.

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Праздник отмечается в день церковного почитания преподобного Нестора Летописца – святого ХІ века, монаха Киево-Печерского монастыря.

Нестор вошел в историю как писатель-агиограф, автор житий святых Бориса и Глеба, а также Феодосия Печерского. Считается составителем (по другой версии – автором) "Повести временных лет". Преподобный отошел в вечность в 1113 году, мощи святого покоятся в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской лавры.

По случаю Дня украинской письменности и языка ежегодно проводится радиодиктант национального единства. В этом году автором текста для диктанта и его чтецом станет писатель Юрий Андрухович, а к методической работе над ним присоединится доктор филологических наук Лариса Масенко.

Диктант начнут транслировать 9 ноября в 10:00 по киевскому времени на следующих платформах:

Готовый диктант можно отправить онлайн на электронный адрес rd@ukr.radio или бумажным письмом по адресу: Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. При этом важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября.

Текст диктанта будет обнародован 11 ноября в 11:00 на сайте "Украинского радио". После этого письма по e-mail приниматься не будут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре ко Дню Конституции Украины одновременно более 200 человек под открытым небом написали диктант. Его зачитал украинский писатель и издатель Виталий Капранов.