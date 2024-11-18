В самопровозглашенной, непризнанной "Республике Абхазия" наблюдается взрыв антироссийских настроений, который перерос в путч во главе с оппозиционными силами. Плохо организованные, но смелые народные массы смогли установить контроль над правительственными зданиями в Сухуми. Руководство местных силовиков расколото, часть из них явно на стороне восставшего народа. Местный пророссийский президент Аслан Бжания бежал из столицы и в своем родном селе Тамыш пытается организовать центр управления Абхазией. Пока он не ответил на ультиматумы оппозиции про его отставку и тянет время, надеясь изыскать внутренние или внешние ресурсы для удержания власти.

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Следует отметить, что хотя противники Бжания смогли взять инициативу в свои руки, тем не менее определенности по части их победы нет. Большое влияние на абхазской территории играет Служба госбезопасности, сохраняющая лояльность действующему президенту. Поэтому текущее восстание как минимум следует трактовать, или пробой пера перед чем-то действительно более мощным, или внутриклановыми разборками внутри абхазского правящего класса. Ведь ранее Абхазия уже знала насильственное устранение руководства "республики", но это не приводило к тектоническим сдвигам, хотя и имело свои отголоски.

Тем не менее, вне зависимости от исхода протекающих протестов, наметилась негативная для Кремля тенденция недоговороспособности и конфликтности абхазов. Хотя формально протесты не направлены против Москвы, и в Сухуми можно увидеть митингующих под российскими флагами, в действительности Россия теряет Абхазию.

Причиной ноябрьских выступлений стала экспансия российского олигархического капитала в "республику", который хотел навязать местным договор, обеспечивающий преференции по сравнению со всеми иными игроками. Пресловутый инвестиционный договор по мнению его разработчиков из правительства Мишустина должен был поставить шлагбаум для захода турецкого капитала. Абхазы десятилетиями ждали какого-то экономического бума при помощи РФ, но в итоге пришли к выводу о большей привлекательности предложений третих сторон. Не имея иных конструктивных решений Москва решила в присущей ей манере ломать Абхазию через колено.

В итоге от россиян отшатнулись, как чиновники правительства Бжания, так и лидеры сил оппозиции. Это знаменует падение российского влияния в здешних краях, и в будущем может вынуждать Кремль на применение все более радикальных мер вплоть до военной оккупации "республики" и ее аннексии. По другому давление сил рынка уже сдержать невозможно.

Абхазы взволнованы тупиком, который вырисовывается. С одной стороны путинская военная интервенция будет означать ликвидацию "абхазского проекта", так же как и крах всей существующей политики РФ на Кавказе при полном разрушении отношений с Грузией, где оппозиция не дает российским ставленникам спать спокойно. Среди абхазской элиты укрепляется мнение о подготовке для "республики" судьбы "ДНР/ЛНР". "Независимость" последних была признана Путиным, но в итоге он попросту их аннексировал, сделав рядовыми субъектами федерации. Данный прецедент уже примеряется под Абхазию.

С другой стороны, если российские олигархи превратят Абхазию в свою вотчину, то они разорят всех местных бизнесменов, превратив их в рабов московских и чеченских смотрящих. Само население Абхазии превратят в нищих, работающих за копейки, либо принудят искать средства к существованию за рубежом, к примеру, воюя за россиян против Украины.

Описанная дилемма отображает не просто абхазский тупик, а фактическую утрату региона для путинского режима, который не способен предоставить Абхазии никаких позитивных вариантов совместного будущего.