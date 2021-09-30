С Днем учителя 2021: лучшие поздравления и открытки
В воскресенье, 3 октября, в Украине будут отмечать День учителя, или День работников образования. Это профессиональный праздник в нашей стране отмечается на государственном уровне согласно указу президента Леонида Кучмы N 513/94.
В этот день все украинские педагоги принимают поздравления, цветы и подарки. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку смс, открыток и видео с пожеланиями.Поздравления с Днем учителя от учеников
В День учителя желаем
Не болеть Вам никогда.
Мы Вас любим, обожаем,
Будем слушаться всегда.
Сумасшедшего успеха,
Настроения, много сил.
Чтобы каждый новый день Вам
Только радость приносил!
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З Днем учителя всім класом
Привітати поспішимо,
Добрих днів, погоди ясної
Побажаєм від душі.
Процвітання та поваги,
Плідної Вам праці
І звичайно, настрою
Променистого завжди!
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З величезною повагою та вдячністю в серці вітаємо вас з Днем учителя! Сьогодні ваше професійне свято і ми хочемо ще раз подякувати за вашу працю, професіоналізм, терпіння, мудрість і справедливість! бажаємо ваш довголіття, здоров'я, благополуччя і ентузіазму.
Спасибо вам за все ваши старания,
За то, что детям дарите любовь,
Заботу, мудрость и, конечно, знания,
И будете дарить их вновь и вновь!
Пусть вам всегда все в жизни удается.
Пусть благодарным будет каждый ученик!
В каждом из них ваша частичка остается,
Ваш вклад в детей воистину велик!
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Від щирого серця вітаємо з Днем учителя! Батьки дають дітям життя, але саме ви, вчителі, вчите наших дітей, як його прожити. Дякуємо вам за ваші зусилля і бажаємо міцного здоров'я, духовної єдності з учнями і колегами, сімейного благополуччя і матеріального достатку. Нехай добрі слова побажань на вашу адресу звучать не тільки в цей урочистий день, а й завжди.
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С Днем учителя! Желаем плодотворной работы, постоянных успехов и отличных результатов! Спасибо Вам за все знания и внимание, которые Вы даете нашим детям! Будьте всегда здоровы и счастливы!Картинки и открытки ко Дню учителя
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня учителя в Украине. Этот праздник в нашей стране отмечается каждое первое воскресенье октября.
По материалам: pozdravok.ru.