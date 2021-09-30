С Днем учителя 2021: лучшие поздравления и открытки

В воскресенье, 3 октября, в Украине будут отмечать День учителя, или День работников образования. Это профессиональный праздник в нашей стране отмечается на государственном уровне согласно указу президента Леонида Кучмы N 513/94.

В этот день все украинские педагоги принимают поздравления, цветы и подарки. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку смс, открыток и видео с пожеланиями.

В День учителя желаем

Не болеть Вам никогда.

Мы Вас любим, обожаем,

Будем слушаться всегда.

Сумасшедшего успеха,

Настроения, много сил.

Чтобы каждый новый день Вам

Только радость приносил!

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З Днем учителя всім класом

Привітати поспішимо,

Добрих днів, погоди ясної

Видео дня

Побажаєм від душі.

Процвітання та поваги,

Плідної Вам праці

І звичайно, настрою

Променистого завжди!

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З величезною повагою та вдячністю в серці вітаємо вас з Днем учителя! Сьогодні ваше професійне свято і ми хочемо ще раз подякувати за вашу працю, професіоналізм, терпіння, мудрість і справедливість! бажаємо ваш довголіття, здоров'я, благополуччя і ентузіазму.

Спасибо вам за все ваши старания,

За то, что детям дарите любовь,

Заботу, мудрость и, конечно, знания,

И будете дарить их вновь и вновь!

Пусть вам всегда все в жизни удается.

Пусть благодарным будет каждый ученик!

В каждом из них ваша частичка остается,

Ваш вклад в детей воистину велик!

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Від щирого серця вітаємо з Днем учителя! Батьки дають дітям життя, але саме ви, вчителі, вчите наших дітей, як його прожити. Дякуємо вам за ваші зусилля і бажаємо міцного здоров'я, духовної єдності з учнями і колегами, сімейного благополуччя і матеріального достатку. Нехай добрі слова побажань на вашу адресу звучать не тільки в цей урочистий день, а й завжди.

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С Днем учителя! Желаем плодотворной работы, постоянных успехов и отличных результатов! Спасибо Вам за все знания и внимание, которые Вы даете нашим детям! Будьте всегда здоровы и счастливы!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня учителя в Украине. Этот праздник в нашей стране отмечается каждое первое воскресенье октября.

По материалам: pozdravok.ru.