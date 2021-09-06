День учителя 2021 в Украине: дата, история и традиции праздника

День учителя, или День работников образования, в 2021 году в Украине приходится на 3 октября. Согласно указу президента Леонида Кучмы N 513/94 от 11 сентября 1994 года он отмечается каждое первое воскресенье октября.

В этот день принято поздравлять преподавателей и других работников образовательной сферы, благодарить их, дарить цветы и подарки. OBOZREVATEL рассказывает о традициях и истории праздника.

Традиция отмечать День учителя зародилась в 19 веке, когда праздник посвящался выдающимся преподавателям или знаковым историческим событиям данной отрасли.

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С 1965 года День учителя стали отмечать и в странах СССР. В 1980 году он был официально утвержден постановлением президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных датах" на первое воскресенье октября.

В эту дату праздник учителей продолжили отмечать и уже в независимой Украине. В 1994 году ЮНЕСКО провозгласила Всемирный день учителей, который ежегодно празднуют 5 октября.

В Украине День учителя пользуется особым почетом. Подготовка к празднику в школах начинается заблаговременно: дети учат стихи, делают открытки и стенгазеты, готовят концерты.

В пятницу перед Днем учителя в школах по традиции проходит "день самоуправления", когда ученики старших классов заменяют своих педагогов и самостоятельно проводят уроки у младших учащихся.

Самих преподавателей поздравляют, благодарят, дарят им цветы и подарки. Как правило, этот день является сокращенным, а после уроков проводятся концерты и конкурсы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве образования Украины пообещали повысить зарплаты учителям. Уже в декабре каждый учитель сможет заработать 20% дополнительно к окладу.