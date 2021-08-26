С Днем собаки 2021: прикольные поздравления, открытки и видео

В четверг, 26 августа, отмечается Международный день собаки, или День благодарности собаке. Праздник в 2004 году появился в США: с соответствующей инициативой выступила эксперт по образу жизни домашних животных Колин Пейдж. В этой стране, а также в Великобритании, мероприятие имеет статус национального праздника.

Его цель – привлечение внимания к проблемам собак, у которых нет хозяев и дома. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений с Днем собаки.

Усіх друзів чотирилапих

Закликаю обійняти.

Хай домашні улюбленці

Не дають занудьгувати.

З Днем собаки!

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С Днем собаки!

Всех любимцев наших меньших

Поздравляю с этим днем.

Пусть всегда не скучно будет

Вам с лохматиком вдвоем.

Берегите дружбу эту,

Видео дня

Искреннее в жизни нет.

Пусть домашние любимцы

Принесут тепло и свет.

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Я навряд чи відчуваю себе самотнім, бо ти завжди поруч, щоб мене розвеселити. Ти заслуговуєш на справді гарне собачне частування у ваш особливий день. З Днем собаки!

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Вітаю зі Всесвітнім днем собаки і хочу побажати, щоб кожен день тебе чекав і радісно зустрічав твій веселий і слухняний, милий і улюблений друг. Нехай наші вихованці не хворіють, нехай з ними наше життя стає в сто разів крутішим, яскравішим, різноманітнішим, дивовижнішим і цікавішим.

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У Всесвітній день собак хочу побажати, щоб наші улюбленці завжди були для нас вірними друзями та моральною підтримкою, щоб вони дарували нам радість і щасливі моменти, веселощі та щиру любов. Нехай всі домашні тварини будуть здорові, кохані й необхідні.

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Поздравляю со Всемирным днем собак и желаю всегда согреваться любовью своего питомца, никогда не скучать, если рядом лапы и хвост доброго друга. Пусть наши животные не болеют и никогда не дают нам хандрить!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Грузии нашли останки собаки, которая жила 1,7 миллиона лет назад. Животное, предположительно, принадлежало к семейству "евразийской охотничьей собаки", появившейся в Восточной Азии.

По материалам: pozdravok.ru, chicadventureit.com.