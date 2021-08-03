Археологи обнаружили в Грузии останки собаки, жившей 1,8 млн лет назад. Фото

Останки большой собаки были найдены возле археологического памятника Дманиси в Грузии среди недавно собранных черепов гоминин. Животное, вероятно, принадлежало к виду Canis lycaonoides – "евразийской охотничьей собаке", возникшей в Восточной Азии.

Археологи предположили, что это мог быть и предок африканских охотничьих собак, который жил рядом с первыми людьми в Грузии. Об этом сообщает Daily Mail, а полные результаты исследования опубликованы в Scientific Reports (чтотбы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Изучением останков занимался палеонтолог по позвоночным Саверио Бартолина-Лученти и его коллеги из итальянского Университета Флоренции.

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Согласно их анализу, кости найденного животного датируются примерно 1,77-1,76 млн лет назад. То есть, не исключено, что это был самый ранний известный случай появления охотничьих собак на территории современной Европы.

Исследователи подчеркнули, что у животного не было износа зубов. Основываясь на этом, они пришли к выводу, что это был молодой взрослый пес, вес которого составлял около 30 килограммов.

Также анализ стоматологических особенностей останков черепа собаки показал его сходство с другими дикими видами собак того же периода времени.

Известно, что такие имели более узкие и короткие третьи малые коренные зубы (премоляры), чем у всеядных животных. Кроме того, у них был острый "хищный" зуб внутри челюсти, который мог служить для измельчения пищи.

Именно эти особенности позволили специалистам идентифицировать таких собачьих как очень плотоядных. Подчеркивается, якобы их рацион не менее чем на 70% состоял из мяса.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории современной Венгрии недавно обнаружены останки кремировали женщины, которая была беременна двойней. Изотропный анализ показал, что она принадлежала к элите, однако в регион прибыла примерно в возрасте 8-13 лет.