С Днем семьи 2021: поздравления, картинки и открытки

В субботу, 15 мая, в Украине и других странах мира отмечают Международный день семьи. Праздник был провозглашен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № A/REC/47/237 от 20 сентября 1993 года.

Цель празднования – привлечение внимания к многочисленным проблемам семьи. Так, в частности, тема мероприятия в 2021 году – влияние новых технологий на благосостояние семей. К празднику OBOZREVATEL собрал для своих читателей яркие поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.

С Днем семьи вас, дорогие!

Счастья, радости, любви,

Будьте верными, любите

И друг друга берегите.

Счастливо в семье живите,

Верность искренне храните,

Вы друг другом наслаждайтесь,

И ни в чем вы не нуждайтесь!

***

Сім'я – понад усе на світі,

У сім'ї – затишок і теплота,

У сім'ї – посмішки, радість, діти,

Там мир, спокій й благодать.

Сім'ю берегти зобов'язаний кожен,

У сім'ї – початок всіх початків,

З сім'єю в біду потрапити не страшно,

Там гавань тиха, твій причал.

***

Поздравляю с Днем семьи!

Это высшая награда,

Если есть с тобой всегда

Любящие люди рядом.

Пусть здоровы будут все,

Хорошо вам пусть живется.

И пусть светит каждый день

Мира ласковое солнце!

***

У День сім'ї забудьте сварки,

Всі образи й чвари,

Одне одному посміхніться

І міцніше обійміться.

Нехай у вас все буде гарно,

Вдома тепло, дружно, мирно,

Щоб багато років чудесних

Були ви, звичайно, разом!

***

Сердечно поздравляю с Днем семьи! Желаем, чтобы вы сообща преодолевали любые невзгоды. Пусть в вашем доме царит взаимопонимание, благополучие и счастье!

***

Щасливого Дня сім'ї! Адже сім'я – це найбільша коштовність і ніщо в житті не зможе замінити її. Разом набагато легше протистояти життєвим труднощам, боротися та перемагати. І як приємно ділитися своїми перемогами з найближчими або відпочивати в колі сім'ї від життєвих бур. Вітаю вас і сподіваюся, що у вашій родині завжди панує мир, любов, взаємодопомога і взаєморозуміння.

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В День семьи хочу поздравить вас и пожелать хранить свой очаг, не позволяя ему гаснуть. Любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и благополучия, добра и улыбок! Храните семейный уют и тепло, любите и дарите нежность друг другу!

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З Днем сім'ї! Щиро вітаю і бажаю берегти любов і щастя в серцях близьких, кожен день зустрічати з посмішкою і добротою. Нехай на всьому білому світі для вас не буде нічого прекраснішого, ніж сім'я, нехай ніщо так не зігріває добрим словом і не оточує турботою, як близька людина.

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По материалам: pozdravok.ru.