С Днем семьи 2021: поздравления, картинки и открытки
В субботу, 15 мая, в Украине и других странах мира отмечают Международный день семьи. Праздник был провозглашен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № A/REC/47/237 от 20 сентября 1993 года.
Цель празднования – привлечение внимания к многочисленным проблемам семьи. Так, в частности, тема мероприятия в 2021 году – влияние новых технологий на благосостояние семей. К празднику OBOZREVATEL собрал для своих читателей яркие поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.Стихи, смс и проза в День семьи
С Днем семьи вас, дорогие!
Счастья, радости, любви,
Будьте верными, любите
И друг друга берегите.
Счастливо в семье живите,
Верность искренне храните,
Вы друг другом наслаждайтесь,
И ни в чем вы не нуждайтесь!
***
Сім'я – понад усе на світі,
У сім'ї – затишок і теплота,
У сім'ї – посмішки, радість, діти,
Там мир, спокій й благодать.
Сім'ю берегти зобов'язаний кожен,
У сім'ї – початок всіх початків,
З сім'єю в біду потрапити не страшно,
Там гавань тиха, твій причал.
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Поздравляю с Днем семьи!
Это высшая награда,
Если есть с тобой всегда
Любящие люди рядом.
Пусть здоровы будут все,
Хорошо вам пусть живется.
И пусть светит каждый день
Мира ласковое солнце!
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У День сім'ї забудьте сварки,
Всі образи й чвари,
Одне одному посміхніться
І міцніше обійміться.
Нехай у вас все буде гарно,
Вдома тепло, дружно, мирно,
Щоб багато років чудесних
Були ви, звичайно, разом!
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Сердечно поздравляю с Днем семьи! Желаем, чтобы вы сообща преодолевали любые невзгоды. Пусть в вашем доме царит взаимопонимание, благополучие и счастье!
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Щасливого Дня сім'ї! Адже сім'я – це найбільша коштовність і ніщо в житті не зможе замінити її. Разом набагато легше протистояти життєвим труднощам, боротися та перемагати. І як приємно ділитися своїми перемогами з найближчими або відпочивати в колі сім'ї від життєвих бур. Вітаю вас і сподіваюся, що у вашій родині завжди панує мир, любов, взаємодопомога і взаєморозуміння.
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В День семьи хочу поздравить вас и пожелать хранить свой очаг, не позволяя ему гаснуть. Любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и благополучия, добра и улыбок! Храните семейный уют и тепло, любите и дарите нежность друг другу!
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З Днем сім'ї! Щиро вітаю і бажаю берегти любов і щастя в серцях близьких, кожен день зустрічати з посмішкою і добротою. Нехай на всьому білому світі для вас не буде нічого прекраснішого, ніж сім'я, нехай ніщо так не зігріває добрим словом і не оточує турботою, як близька людина.Картинки и открытки ко Дню семьи
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По материалам: pozdravok.ru.