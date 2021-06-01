С Днем родителей: поздравления, пожелания, картинки и открытки

Во вторник, 1 июня, отмечают не только День защиты детей, но и Всемирный день родителей. Этот праздник был провозглашен резолюцией 66/292, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году.

Тема этого дня – роль родителей в воспитании и защите детей, а также роль семьи в целом. "Для гармоничного и всестореннего развития личности каждый ребенок нуждается в семейной опеке, родительском тепле, внимании, любви и понимании", – отмечают в ООН. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с теплыми пожеланиями.

З Всесвітнім днем батьків

Приймайте привітання,

Бажаю вам успіхів,

Великого терпіння.

Нехай місія велика

Вам дарує позитив

І нехай вам відкриває

Чимало перспектив.

Дитина хай вам другом,

Опорою залишається.

Любов нехай у серці

Любов'ю відгукнеться.

***

Спасибо вам, родители родные,

За то, что жизнь однажды подарили,

За все ваши деяния благие,

За то, что добродетель мне привили!

Вы лучшие родители на свете,

Ведь вы всегда со мной, день ото дня!

От сердца говорю слова все эти,

Спасибо вам еще раз за меня!

***

З днем батьків я вас вітаю.

Нема відданіших в світі людей.

Від душі вам сьогодні бажаю

Щастя, радості, добрих вістей.

Ніколи не забудуть хай діти,

У даль яку б доля не вела:

Нема батьків ближче на світі,

Адже вони – два могутніх крила.

Нас турботою вони оточують,

Нас вони завжди люблять і чекають.

Всього найкращого їм побажаємо,

Нехай батьки довго живуть.

***

Быть родителем непросто –

Столько разных дел, забот.

Каждый кроха в ходе роста

Заморочки создает.

Вам терпения желаю

И счастливых, добрых дней,

Пусть семья только крепчает

С появлением детей!

***

Вітаю із Всесвітнім днем батьків і бажаю довгих років здоров'я і терпіння, вічної любові до дітей і гордості за них у будь-якому віці, щирої радості та достатку в домі, сімейного блага і справдження світлих батьківських надій.

***

Поздравляю со Всемирным днем родителей и от души желаю суметь дать своему ребенку, все, что нужно для счастья, в любой ситуации жизни быть для него не только строгим родителем, но и верным советчиком, понимающим другом, надежной опорой и самым дорогим человеком.

Видео дня

***

Бути батьком – це значить жити не для себе, а для своєї дитини, не просячи нічого натомість. Найприродніше, що тільки може бути, але при цьому найбільш непросте. Вітаємо же усіх мам і всіх тат з Всесвітнім днем батьків і бажаємо їм завжди пишатися власними дітьми, які підкорюють нові вершини і завжди з вдячністю згадують своє дитинство.

Как писал OBOZREVATEL, ранее были названы действенные лайфхаки в помощь родителям, которые мечтают влюбить своего ребенка в книги.

По материалам: pozdravok.ru.