День защиты детей: история праздника и яркие поздравления

Во вторник, 1 июня, в Украине и других странах мира отмечается День защиты детей. Это один из старейших международных праздников, который был основан в 1949 году с целью социальной защиты прав ребенка.

В этот день ежегодно по всему миру проходят разнообразные конкурсы, концерты и другие развлечения для детской аудитории. История, традиции праздника и поздравления с Днем защиты детей – далее в материале OBOZREVATEL.

После окончания Второй мировой войны многие дети оказались в трудной ситуации: кто-то лишился родителей и крова и был обречен на нищету, скитания, попрошайничество и воровство, кто-то умирал от голода или болезней.

Видео дня

С целью социальной защиты прав ребенка в ноябре 1949 года в Париже решением сессии Совета Международной демократической федерации женщин был провозглашен Международный день защиты детей.

Впервые праздник отметили в 1950 году сразу в 51 государстве. Инициативу поддержала ООН, назвав защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

20 ноября 1959 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила Декларацию прав ребенка, ключевыми пунктами которой являются равные права детей в сфере образования, воспитания, обеспечения, национальности, общественного происхождения, материального состояния. Документ призывал родителей и общественность признать права ребенка и способствовать их защите.

Цель празднования Дня защиты детей – привлечение внимания к необходимости обеспечения благополучия детей всей планеты, а также к проблемам соблюдения их прав и охраны здоровья, что на сегодня является одной из самых актуальных проблем во многих государствах.

Символ праздника – зеленый флаг с рисунком Земли, вокруг которого изображены фигурки детей разных рас и национальностей.

Ежегодно 1 июня во многих странах мира проходят разнообразные развлечения для детей: концерты, конкурсы с призами, викторины, выставки и другие познавательные мероприятия.

1 июня – праздник всех детей.

Ярко светит солнышко

На планете всей.

Дети – цветы жизни,

Дети – наше все!

Поздравляем, милые,

С вами так тепло.

Вам желаем счастья,

Радости в глазах.

Нет созданий краше,

Очень любим вас!

***

Нехай щасливі будуть всі діти на світі,

Сміються, співають, веселяться юрбою.

Нехай ласкаво сонечко в небі всім світить,

І світом наповниться куля земна.

***

1 июня – лето наступило,

Детям всей планеты праздник подарило.

Пусть всегда здоровы будут детки наши,

Ведь улыбки детской нет на свете краше.

***

У День захисту всіх дітей

Нехай звучить веселий сміх,

Яскраво сонце світить вслід,

Ніяких не буде бід.

Всіх діточок вітаю,

Бути здоровими бажаю,

Світлої радості ласкавої,

Кожен день нехай буде яскравим.

Багато радісних відкриттів,

Нових барвистих подій.

Лише любов нехай оточує,

Щастям дитинство наповнює.

***

Детки, деточки, цветочки!

Пусть Господь хранит всегда!

Мамы, папы дорогие!

Ваше счастье – их судьба!

Мир в семье своей храните

И друг друга берегите!

***

З Днем захисту дітей! Нехай наші діти якомога довше залишаються дітьми. Безтурботними, веселими, радісними. Хочеться побажати, щоб кожна дитина була здорова і оточена турботою батьків. Нехай небо над головою завжди буде мирним, а кожен новий день – добрим і цікавим. А батькам побажаємо терпіння, доброти і ніжності. Не забувайте, що саме ви відповідаєте за щасливе і безпечне дитинство дітлахів!

***

Сегодня праздник у самых любимых, самых озорных и веселых – наших деток. Пусть они никогда не болеют, пусть каждый день несет им новые знания и открытия, пусть беззаботное время детства длится как можно дольше и пусть они будут самыми счастливыми!

***

Діти – маленькі частинки великого щастя, диво, яке наповнює життя кожного дорослого щирою радістю і теплотою. Діти так потребують любові та турботи, батьківської ласки! Хочеться, щоб кожне дитяче серце не було обділене цим маленьким щастям. У День захисту дітей бажаю кожній дитині мати міцну сім'ю і все необхідне для безтурботного дитинства. Нехай дитячі посмішки висвітлюють нашу планету, і кожен з маленьких мешканців нашої землі буде здоровим і щасливим.

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По материалам: pozdravok.ru.