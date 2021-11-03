С Днем ракетных войск и артиллерии Украины 2021: лучшие поздравления, видео и открытки

В среду, 3 ноября, в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии. Праздник был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы № 1215/97 от 31 октября 1997 года.

Цель мероприятия – подчеркнуть значение украинских артиллеристов и ракетчиков в защите и обороноспособности украинского государства. Оригинальные поздравления, открытки и видео – далее в подборке OBOZREVATEL.

З Днем військ ракетних,

Які нас захищають,

З Днем артилерії,

Що страху насправді не знає!

Нехай не доведеться

Вам у боях боротися,

Ворог хай жахнеться,

Та почне здаватися!

***

На сторожі батьківщини завжди

Видео дня

Стоять ракетні війська.

Боїться ворог суворий

Наших хлопців у погонах.

За мирне небо

ракетників країни

З днем ракетних військ

Привітати всі повинні!

***

З Днем ракетних військ вас вітаємо,

Вірні захисники країни,

Від душі вам цього дня бажаємо,

Щоб ніколи не було війни.

Охороняйте Батьківщину як треба,

Будьте напоготові, але нехай і надалі

У житті буде не війна, а радість,

Щоб любити, творити і все встигнути.

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Дорогие ракетчики и артиллеристы! Поздравляем Вас с Днем ракетных войск и артиллерии Украины! Желаем вам, вашим родным и близким мирного неба, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії України! Саме вони готові дати гідну відсіч противнику – недарма їх називають "богами війни". Дякуємо всім військовослужбовцям цих за їхню службу, запал та невтомність! Затишку, родинного щастя та великих успіхів у житті!

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября также отмечают День инженерных войск Украины. Этот праздник был установлен в 1999 году по инициативе президента Леонида Кучмы.