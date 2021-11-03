С Днем ракетных войск и артиллерии Украины 2021: лучшие поздравления, видео и открытки
В среду, 3 ноября, в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии. Праздник был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы № 1215/97 от 31 октября 1997 года.
Цель мероприятия – подчеркнуть значение украинских артиллеристов и ракетчиков в защите и обороноспособности украинского государства. Оригинальные поздравления, открытки и видео – далее в подборке OBOZREVATEL.Поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии Украины в стихах и прозе
З Днем військ ракетних,
Які нас захищають,
З Днем артилерії,
Що страху насправді не знає!
Нехай не доведеться
Вам у боях боротися,
Ворог хай жахнеться,
Та почне здаватися!
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На сторожі батьківщини завжди
Стоять ракетні війська.
Боїться ворог суворий
Наших хлопців у погонах.
За мирне небо
ракетників країни
З днем ракетних військ
Привітати всі повинні!
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З Днем ракетних військ вас вітаємо,
Вірні захисники країни,
Від душі вам цього дня бажаємо,
Щоб ніколи не було війни.
Охороняйте Батьківщину як треба,
Будьте напоготові, але нехай і надалі
У житті буде не війна, а радість,
Щоб любити, творити і все встигнути.
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Дорогие ракетчики и артиллеристы! Поздравляем Вас с Днем ракетных войск и артиллерии Украины! Желаем вам, вашим родным и близким мирного неба, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії України! Саме вони готові дати гідну відсіч противнику – недарма їх називають "богами війни". Дякуємо всім військовослужбовцям цих за їхню службу, запал та невтомність! Затишку, родинного щастя та великих успіхів у житті!Открытки и картинки в День ракетных войск и артиллерии Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября также отмечают День инженерных войск Украины. Этот праздник был установлен в 1999 году по инициативе президента Леонида Кучмы.