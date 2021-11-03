День инженерных войск Украины 2021: открытки и поздравления к празднику

В среду, 3 ноября, в Украине отмечают День инженерных войск. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента Украины Леонида Кучмы № 1399/99 от 27 октября 1999 года.

Инженерные войска – особый вид сухопутных войск, который выполняет различные задачи инженерного обеспечения, делая возможным проведение любых военных операций. Подборка ярких открыток, видео и поздравлений с праздником – далее в OBOZREVATEL.

Військові, якими пишається вся країна,

Війська, які потрібні, неважливо – мир чи війна.

Війська, де часто помилитися можна тільки один раз.

Ми вдячні вам за службу в минулому і зараз!

Видео дня

Нехай ваші знання та досвід багатьох років

Як і завжди оберігають білий світ.

Поради слушні військових офіцерів

Готові вислухати будь-коли!

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Одночасно інженер і воїн:

Ти повинен завжди залишатися спокійним,

Щоб вибудувати грамотно всю оборону,

Щоб вчасно зробити на річці понтони.

Сапери, будівельники та інженери,

Нехай ваша робота не псує вам нерви.

Нехай гордістю буде для вас ваш мундир

І справедливий буде ваш командир!

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З Днем військ інженерних!

Бажаєм усім

Перемог щоденних

Над морем проблем!

Ночами хай спиться,

Мріється вдень,

А війна не станеться

Згодом й тепер!

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Поздравляю с Днем инженерных войск Украины! Желаю всем военным инженерам, их семьям крепкого здоровья, благополучия и уюта, выдержки, дальнейших профессиональных и победоносных достижений, которые нужны нашему государству!

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Військовослужбовці інженерних військ Збройних Сил України, з професійним святом Вас! Дякуємо за Ваші патріотизм та мужність, за готовність до захисту Батьківщини. Так Україна крок за кроком наближається до омріяної перемоги. І нехай вже у близькому майбутньому вашими наймасштабнішими бойовими завданнями стануть лише миротворчість і наведення мостів!

Как писал OBOZREVATEL, 3 ноября в Украине также отмечают День ракетных войск и артиллерии. Праздник был учрежден в 1997 году по инициативе президента Леонида Кучмы.

По материалам: v24.com.ua.