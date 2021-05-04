С Днем пожарных: открытки и поздравления с праздником
Во вторник, 4 мая, отмечается Международный день пожарных. Этот день появился в мировом календаре после лесного пожара в Австралии 1998 года, когда при исполнении служебного долга погибли пять огнеборцев.
Датой мероприятия выбран день памяти святого Флориана, который считается покровителем пожарных. Символ праздника – красно-синяя лента, олицетворение пламени и воды. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует поздравления с Днем пожарных в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.День пожарных: стихи, смс и проза
У вас особливе покликання –
Вогню стихію приборкувати,
І, виїжджаючи на завдання,
Трагедію попереджати.
Бажаємо в свято вам удачі
В роботі вашій непростій,
Під силу будуть хай задачі,
У бригаді – дружби вам великої!
***
С Днем пожарной охраны
Всех работающих и ветеранов!
Желаем вам смелости, мужества
В вашей опасной службе!
Огонь пусть будет только в сердце,
В команде – слаженность и верность,
Дома – чтоб всегда уютно,
А на душе – чтобы не грустно!
***
Зичу щастя
Та радості земної.
Нехай життєві негаразди
Не трапляються ніколи.
***
Злой огонь укрощаете вы,
Побеждая его непременно,
Вы отважны, быстры и сильны,
На пожар прибывая мгновенно.
С Днем пожарной охраны, друзья!
Вам огонь, едкий дым – не помеха,
В вашей службе вам медлить нельзя,
Мы в труде вам желаем успеха!
***
З професійним святом усіх пожежників! Дякую вам за ваш героїчний труд і щоденні подвиги. Щиро бажаю спокійних трудових буднів. Нехай у роботі буде менше ризику, а стихія підкоряється вам. Бажаю, щоб полум'я палахкотіло тільки у ваших грудях і ви завжди з тією ж самовідданістю, добротою, відповідальністю і професіоналізмом приходили на допомогу іншим.
***
С Днем пожарных мужественных и сильных людей, чей профессиональный долг – спасение жизни и здоровья людей. Крепкого здоровья, успехов и смелых поступков. Пусть будет больше спокойных дней в Ваших трудовых буднях!
***
Вітаю всіх, хто щодня робить неможливе. Тих, хто, ризикуючи життям, може впоратися з найстрашнішою і небезпечною стихією. Тих, хто рятує безліч людських життів, часом забуваючи про своє власне. Дорогі наші пожежники! Ми віддаємо вам честь і хвалу. Нехай у кожного з вас буде найщасливіша доля. Адже тільки щастя і благополуччя можуть стати гідною нагородою за вашу серйозну і героїчну працю. З Днем пожежників!Картинки и открытки ко Дню пожарных
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине ужесточили наказание за нарушение требований пожарной безопасности. Теперь за это может грозить уголовная ответственность.