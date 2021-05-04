С Днем пожарных: открытки и поздравления с праздником

Во вторник, 4 мая, отмечается Международный день пожарных. Этот день появился в мировом календаре после лесного пожара в Австралии 1998 года, когда при исполнении служебного долга погибли пять огнеборцев.

Датой мероприятия выбран день памяти святого Флориана, который считается покровителем пожарных. Символ праздника – красно-синяя лента, олицетворение пламени и воды. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует поздравления с Днем пожарных в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.

У вас особливе покликання –

Вогню стихію приборкувати,

І, виїжджаючи на завдання,

Трагедію попереджати.

Бажаємо в свято вам удачі

В роботі вашій непростій,

Під силу будуть хай задачі,

У бригаді – дружби вам великої!

***

С Днем пожарной охраны

Всех работающих и ветеранов!

Желаем вам смелости, мужества

В вашей опасной службе!

Огонь пусть будет только в сердце,

В команде – слаженность и верность,

Дома – чтоб всегда уютно,

А на душе – чтобы не грустно!

***

Зичу щастя

Та радості земної.

Нехай життєві негаразди

Не трапляються ніколи.

***

Злой огонь укрощаете вы,

Побеждая его непременно,

Вы отважны, быстры и сильны,

На пожар прибывая мгновенно.

С Днем пожарной охраны, друзья!

Вам огонь, едкий дым – не помеха,

В вашей службе вам медлить нельзя,

Мы в труде вам желаем успеха!

***

З професійним святом усіх пожежників! Дякую вам за ваш героїчний труд і щоденні подвиги. Щиро бажаю спокійних трудових буднів. Нехай у роботі буде менше ризику, а стихія підкоряється вам. Бажаю, щоб полум'я палахкотіло тільки у ваших грудях і ви завжди з тією ж самовідданістю, добротою, відповідальністю і професіоналізмом приходили на допомогу іншим.

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С Днем пожарных мужественных и сильных людей, чей профессиональный долг – спасение жизни и здоровья людей. Крепкого здоровья, успехов и смелых поступков. Пусть будет больше спокойных дней в Ваших трудовых буднях!

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Вітаю всіх, хто щодня робить неможливе. Тих, хто, ризикуючи життям, може впоратися з найстрашнішою і небезпечною стихією. Тих, хто рятує безліч людських життів, часом забуваючи про своє власне. Дорогі наші пожежники! Ми віддаємо вам честь і хвалу. Нехай у кожного з вас буде найщасливіша доля. Адже тільки щастя і благополуччя можуть стати гідною нагородою за вашу серйозну і героїчну працю. З Днем пожежників!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине ужесточили наказание за нарушение требований пожарной безопасности. Теперь за это может грозить уголовная ответственность.