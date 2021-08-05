С Днем пива 2021: прикольные поздравления, открытки и видео
Международный день пива ежегодно отмечается в первую пятницу августа. В 2021 году эта дата приходится на 6-е число. Праздник появился в США в 2007 году, а его инициатором был владелец бара по имени Джесс Авшаломов. В 2012 году День пива праздновали уже в 50 странах мира.
Традиционно каждую пятницу августа принято встречаться с друзьями и угощать друг друга пивом, поздравлять всех, кто имеет отношение к его производству, и дегустировать новые сорта этого популярнейшего напитка. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку забавных поздравлений с праздником.Прикольные поздравления с Днем пива 2021
Бродить в чанах хміль,
Веселенько грає,
Я всіх з міжнародним
Днем пива привітаю.
Знають пиво на Алясці,
В Антарктиді знають,
І келихи повні
Пива піднімають.
Розлилися світом пива
Океани та моря,
Кожен скаже:
Як є пиво,
Ми живемо не дарма.
***
С Днем пенного пива
Любого разлива!
Его выпивайте
И не заскучайте!
Гостей пригласите
И славно кутите,
Чтоб каждый был с пивом
И стал лишь счастливым!
***
Янтарне і темне,
З сухариком і рибкою,
Всі люблять пиво пінне
І п'ють його з усмішкою,
У день пива нагадаєм всім,
Що пить помірно треба,
Живіть, життю радійте,
У собі будьте певні!
***
Пиво – непростий напій,
Він лікує від проблем,
Випить пінного келишок
Я бажаю нині всім.
Всіх з днем пива вітаю,
Ллється хай воно рікою,
Будуть хай горішки,
Чіпси, риба під рукою.
***
Кружку пенного сегодня
Призываю вас поднять,
И день пива непременно
Лихо, весело справлять.
Это суперский напиток,
С ним по жизни мы идем,
Он всегда нам помогает
В радости и хмурым днем.Картинки и открытки ко Дню пива
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По материалам: pozdravok.ru.