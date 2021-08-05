С Днем пива 2021: прикольные поздравления, открытки и видео

Международный день пива ежегодно отмечается в первую пятницу августа. В 2021 году эта дата приходится на 6-е число. Праздник появился в США в 2007 году, а его инициатором был владелец бара по имени Джесс Авшаломов. В 2012 году День пива праздновали уже в 50 странах мира.

Традиционно каждую пятницу августа принято встречаться с друзьями и угощать друг друга пивом, поздравлять всех, кто имеет отношение к его производству, и дегустировать новые сорта этого популярнейшего напитка. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку забавных поздравлений с праздником.

Бродить в чанах хміль,

Веселенько грає,

Я всіх з міжнародним

Днем пива привітаю.

Знають пиво на Алясці,

Видео дня

В Антарктиді знають,

І келихи повні

Пива піднімають.

Розлилися світом пива

Океани та моря,

Кожен скаже:

Як є пиво,

Ми живемо не дарма.

***

С Днем пенного пива

Любого разлива!

Его выпивайте

И не заскучайте!

Гостей пригласите

И славно кутите,

Чтоб каждый был с пивом

И стал лишь счастливым!

***

Янтарне і темне,

З сухариком і рибкою,

Всі люблять пиво пінне

І п'ють його з усмішкою,

У день пива нагадаєм всім,

Що пить помірно треба,

Живіть, життю радійте,

У собі будьте певні!

***

Пиво – непростий напій,

Він лікує від проблем,

Випить пінного келишок

Я бажаю нині всім.

Всіх з днем пива вітаю,

Ллється хай воно рікою,

Будуть хай горішки,

Чіпси, риба під рукою.

***

Кружку пенного сегодня

Призываю вас поднять,

И день пива непременно

Лихо, весело справлять.

Это суперский напиток,

С ним по жизни мы идем,

Он всегда нам помогает

В радости и хмурым днем.

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По материалам: pozdravok.ru.