Харьковские коммунальщики 'шиканули' на ProZorro, закупив 2 тысячи литров пива

В Харькове областное коммунальное производственно-эксплуатационное предприятие "Госпром" 17 июня заключило соглашение с ООО "Антип" на приобретение 2 тысяч литров солодового пива. Общая сумма сделки составила 49 500 грн.

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro. Один литр пива при этом коммунальщикам обошелся в 24, 75 грн.

Срок предоставления услуг указана с 16 июня по 31 декабря 2021 года. Других деталей договора, в том числе из какой целью была проведена закупка, не указано.

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Это далеко не первая странная покупка через ProZorro.

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