С Днем парикмахера 2021! Лучшие поздравления, видео и открытки
В понедельник, 13 сентября, в Украине и многих других странах отмечают День парикмахера. Праздник не имеет официального статуса, но ежегодно в эту дату проходит множество тематических мероприятий.
Это мастер-классы, конференции, семинары, конкурсы за звание лучшего мастера, в которых победители получают грамоты и награды. Ко Дню парикмахера OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток.День парикмахера: смс, стихи и проза
Быть парикмахером прекрасно,
Дарить всем людям красоту.
Тебя все любят не напрасно
За мастерство и доброту.
Желаю в этот день я праздный
Клиентов новых обрести,
Работы вдоволь, новых красок,
И пусть сбываются мечты.
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Нехай буде вічним натхнення,
Твори шедеври знову і знову!
Ти кращий майстер, безсумнівно,
Адже є до професії любов!
Нехай додаються клієнти,
Доходи тільки вгору ростуть,
Нехай лише яскраві моменти
Робочі дні тобі принесуть!
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Все тенденции в прическах
Узнаешь ты моментально.
Создать образ стильный, броский
Можешь профессионально.
Парикмахер несравненный,
Спросом пользуйся огромным,
Чтоб клиент шел, непременно,
И доход твой рос нескромно!
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У це професійне свято хочеться привітати всіх чарівників, які працюють в індустрії краси. Нехай ваші золоті ручки легко пурхають і творять дива перевтілення. Нехай з вами завжди буде натхнення і вдячність клієнтів. З Днем перукаря вас, майстри!
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Вітаю з Днем перукаря! Бажаю приємних і вдячних клієнтів, творчих польотів і високого професіоналізму, цікавих ідей, креативного підходу, особистого щастя та добробуту. Нехай життя приносить вірне кохання, щоденну радість і удачу.Картинки и открытки ко Дню парикмахера
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парикмахер-стилист Маша Машкина назвала главные модные стрижки и цвета для окрашивания осенью 2021 года. По ее словам, самыми популярными будут оттенки теплой гаммы.
По материалам: pozdravok.ru.