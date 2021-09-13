С Днем парикмахера 2021! Лучшие поздравления, видео и открытки

В понедельник, 13 сентября, в Украине и многих других странах отмечают День парикмахера. Праздник не имеет официального статуса, но ежегодно в эту дату проходит множество тематических мероприятий.

Это мастер-классы, конференции, семинары, конкурсы за звание лучшего мастера, в которых победители получают грамоты и награды. Ко Дню парикмахера OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток.

Быть парикмахером прекрасно,

Дарить всем людям красоту.

Тебя все любят не напрасно

За мастерство и доброту.

Желаю в этот день я праздный

Клиентов новых обрести,

Работы вдоволь, новых красок,

И пусть сбываются мечты.

Видео дня

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Нехай буде вічним натхнення,

Твори шедеври знову і знову!

Ти кращий майстер, безсумнівно,

Адже є до професії любов!

Нехай додаються клієнти,

Доходи тільки вгору ростуть,

Нехай лише яскраві моменти

Робочі дні тобі принесуть!

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Все тенденции в прическах

Узнаешь ты моментально.

Создать образ стильный, броский

Можешь профессионально.

Парикмахер несравненный,

Спросом пользуйся огромным,

Чтоб клиент шел, непременно,

И доход твой рос нескромно!

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У це професійне свято хочеться привітати всіх чарівників, які працюють в індустрії краси. Нехай ваші золоті ручки легко пурхають і творять дива перевтілення. Нехай з вами завжди буде натхнення і вдячність клієнтів. З Днем перукаря вас, майстри!

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Вітаю з Днем перукаря! Бажаю приємних і вдячних клієнтів, творчих польотів і високого професіоналізму, цікавих ідей, креативного підходу, особистого щастя та добробуту. Нехай життя приносить вірне кохання, щоденну радість і удачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парикмахер-стилист Маша Машкина назвала главные модные стрижки и цвета для окрашивания осенью 2021 года. По ее словам, самыми популярными будут оттенки теплой гаммы.

По материалам: pozdravok.ru.