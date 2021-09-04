Модные стрижки и цвет волос осенью 2021. Рассказывает парикмахер-колорист

Каждый сезон стилисты предлагают огромное количество моделей стрижек и различных оттенков волос.

О том, какие стрижки, цвет волос и техники окрашивания в моде осенью 2021 года – рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL парикмахер-колорист Маша Машкина.

Самыми популярными этой осенью будут оттенки теплой цветовой гаммы, - говорит Машкина. В тренде будут блонд в разных вариациях:

карамельный,

персиковый,

клубничный.

Но при этом цвет должен выглядеть максимально естественным. В моде сейчас и современные техники окрашивания, как аиртач, шатуш и балаяж. Их не нужно часто обновлять, поскольку делается максимально мягкий переход от корней к кончикам.

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"Зато есть возможность тонировать обесцвеченную длину в другие оттенки и получать каждый раз новое окрашивание", – отмечает специалист.

При выборе стрижки парикмахер-колорист советует обратить внимание на легкость, динамику и текстуру. По ее словам, в моде будет техника слоями – стрижка не должна начинаться слишком высоко, чтобы по контуру осталась плотность волос.

По словам Машкиной, осенью очень стильно смотрится длина волос ниже плеча с легкой удлиненной челкой. К тому же сейчас в моде немассивные челки, которые не требуют частой стрижки.

"Сейчас нет названий стрижек, а есть техники и формы, которые между собой комбинируются. Парикмахеры адаптируют их под структуру волос, анатомические характеристики девушек, образ жизни, манеру общения и стиль одежды", – говорит Машкина.

И добавляет, что в каждой новой стрижке отражается личность и внутренний мир ее обладательницы. К тому же, отмечает парикмахер, волосы – это самое простое, что мы можем в себе изменить.

Самой универсальной стрижкой для женщин независимо от возраста и формы лица специалист называет боб – у нее множество вариантов как для прямых, так и вьющихся волос.

Боб можно делать как более длинным, когда волосы едва касаются плеч, так и коротким, от линии роста волос на затылке. А можно постричь в одну линию, с небольшой градацией длины, или же слоями. Еще боб можно носить с челкой, как массивной, так и более текстурной.

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