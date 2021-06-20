С Днем медика 2021: прикольные поздравления и открытки к празднику
День медицинского работника, или День медика, в 2021 году в Украине отмечается 20 июня, по дате совпадая с Днем Святой Троицы. Он был учрежден указом президента Леонида Кравчука № 281/94 от 3 июня 1994 года, согласно которому ежегодно приходится на третье воскресенье июня.
В этот день свой профессиональный праздник празднуют все работники украинской медицины – врачи, фельдшеры, медсестры, лаборанты и санитары. Прикольные открытки, картинки, стихи, проза и видео с поздравлениями для медиков Украины – далее в подборке OBOZREVATEL.Прикольные поздравления с Днем медика в стихах и прозе
Медикам бажаємо
На роботі щоб щастило,
А проблеми і турботи
Ніби вітром віднесло,
Щоби ваші пацієнти
Дарували позитив,
Щоб веселим і приязним
Був робочий колектив!
***
В День медика тебе желаю
Здоровья крепкого, как спирт,
Пусть, как наркоз, тебя уносит
Подальше от сознания флирт.
Пусть обеспечит труд нелегкий
Тебя внушительным бюджетом,
А счастье будет бесконечным,
Как очередь под кабинетом.
***
Медпрацівники Землі,
Голову схиляю.
І від щирої душі
Вас поздоровляю!
Нехай додадуть вам оклад,
Премії призначать.
Перспективи нехай для вас
Усе ж замаячать!
Не тремтить нехай рука
Зі шприцом, таблеткою.
Ну а вдячний пацієнт
Пригостить цукеркою!
***
Пусть День медика откроет
Двери новым перспективам,
Принесет успехов много,
Станут дни еще счастливей!
Пусть сбываются мечтания,
А здоровье крепнет смело,
Ждет добро и процветание
Пусть, конечно, в каждом деле!
***
З Днем медика! Нехай пігулки натхнення, успіху та везіння рятують від нудьги й туги, нехай, як твій білосніжний халат, сяє твоя чарівна посмішка, нехай міцнішим за медичний спирт буде твоє здоров'я, нехай високим буде достаток у житті, як тиск у гіпертоніка, нехай широким буде океан твоїх можливостей – як асортимент медикаментів у престижній аптеці.
***
С Днем медика поздравляю и желаю ни одного пациента-занозы, ни одной царапинки на твоей душе, ни малейшей боли в сердце, ни единой травмы в бою за успех!
***
З Днем медика. Бажаю, щоб життя у меда була медом, щоб гемоглобін був повним щастя, а організм – клітин любові. Бажаю з білим халатом впевнено крокувати стежкою удачі та професіоналізму, залишаючи всі діагнози позаду, з кожним днем отримуючи чергову дозу радості.
***
С радостью поздравляю с Днем медика! Пусть придется лечить только простуду, приятных моментов и почаще премий от начальства! Счастливой, долгой жизни и славы, как у Гиппократа!Картинки и открытки в День медика
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня медицинского работника в Украине. В один день с нашей страной праздник отмечают многие другие государства.
По материалам: pozdravok.ru.