С Днем медика 2021: прикольные поздравления и открытки к празднику

День медицинского работника, или День медика, в 2021 году в Украине отмечается 20 июня, по дате совпадая с Днем Святой Троицы. Он был учрежден указом президента Леонида Кравчука № 281/94 от 3 июня 1994 года, согласно которому ежегодно приходится на третье воскресенье июня.

В этот день свой профессиональный праздник празднуют все работники украинской медицины – врачи, фельдшеры, медсестры, лаборанты и санитары. Прикольные открытки, картинки, стихи, проза и видео с поздравлениями для медиков Украины – далее в подборке OBOZREVATEL.

Медикам бажаємо

На роботі щоб щастило,

А проблеми і турботи

Ніби вітром віднесло,

Щоби ваші пацієнти

Дарували позитив,

Щоб веселим і приязним

Видео дня

Був робочий колектив!

***

В День медика тебе желаю

Здоровья крепкого, как спирт,

Пусть, как наркоз, тебя уносит

Подальше от сознания флирт.

Пусть обеспечит труд нелегкий

Тебя внушительным бюджетом,

А счастье будет бесконечным,

Как очередь под кабинетом.

***

Медпрацівники Землі,

Голову схиляю.

І від щирої душі

Вас поздоровляю!

Нехай додадуть вам оклад,

Премії призначать.

Перспективи нехай для вас

Усе ж замаячать!

Не тремтить нехай рука

Зі шприцом, таблеткою.

Ну а вдячний пацієнт

Пригостить цукеркою!

***

Пусть День медика откроет

Двери новым перспективам,

Принесет успехов много,

Станут дни еще счастливей!

Пусть сбываются мечтания,

А здоровье крепнет смело,

Ждет добро и процветание

Пусть, конечно, в каждом деле!

***

З Днем медика! Нехай пігулки натхнення, успіху та везіння рятують від нудьги й туги, нехай, як твій білосніжний халат, сяє твоя чарівна посмішка, нехай міцнішим за медичний спирт буде твоє здоров'я, нехай високим буде достаток у житті, як тиск у гіпертоніка, нехай широким буде океан твоїх можливостей – як асортимент медикаментів у престижній аптеці.

***

С Днем медика поздравляю и желаю ни одного пациента-занозы, ни одной царапинки на твоей душе, ни малейшей боли в сердце, ни единой травмы в бою за успех!

***

З Днем медика. Бажаю, щоб життя у меда була медом, щоб гемоглобін був повним щастя, а організм – клітин любові. Бажаю з білим халатом впевнено крокувати стежкою удачі та професіоналізму, залишаючи всі діагнози позаду, з кожним днем отримуючи чергову дозу радості.

***

С радостью поздравляю с Днем медика! Пусть придется лечить только простуду, приятных моментов и почаще премий от начальства! Счастливой, долгой жизни и славы, как у Гиппократа!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня медицинского работника в Украине. В один день с нашей страной праздник отмечают многие другие государства.

По материалам: pozdravok.ru.