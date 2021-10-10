С Днем художника Украины 2021! Лучшие поздравления, открытки и видео
В воскресенье, 10 октября, в Украине отмечается День художника. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы № 1132/98 от 9 октября 1998 года, согласно которому приходится на каждое второе воскресенье октября.
Цель этого дня – привлечь внимание к роли изобразительного искусства в культурном развитии человечества. К празднику OBOZREVATEL собрал подборку ярких поздравлений, видео и открыток.Поздравления с Днем художника в стихах и прозе
З Днем художника всіх привітаємо,
За талант віддамо данину
І натхнення в житті побажаємо
За уміння ввести в давнину,
За уміння цінити прекрасне,
За спроможність побачити світ
І за те, що ніколи не згасне
Промінь хисту. Ми шлемо свій привіт
Тим, хто всі почуття найщиріші
На полотні передати змогли.
Їх творіння для нас – найцінніші.
Їх сьогодні вітаємо ми!
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Поздравляем художников всех,
Чтобы в творчестве был вам успех,
Вдохновения по больше всегда,
И в картинах чтоб была доброта.
Поздравляем мы вас в этот день,
Примите от нас поздравления,
Вами вся Украина горда,
Вами славится наша страна.
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Вітаю з Днем художника України! Від щирого серця бажаю великих шедеврів у творчості, натхнення та наснаги, цікавих ідей і успішної передачі свого сприйняття світу в своїх роботах, міцного здоров'я, великого щастя та вірного кохання.
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С Днем художника Украины! Желаю написать свою картину жизни такой, какой представить ее душа желает. Пусть яркими красками будет играть она, а небо будет ясным, голубым и чистым. Желаю всегда испытывать счастье и видеть улыбку на лицах родных.
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Вітаю з Днем художника! Бажаю черпати натхнення від прекрасних пейзажів, у кожному куточку України знаходити джерело енергії, захоплення та гармонії. Пиши "живі" картини, які вразять увесь світ, передавай яскравими фарбами свою доброту і посмішку кожному шанувальнику мистецтва. Творчих успіхів і щасливих днів!Картинки и открытки ко Дню художника
Как сообщал OBOZREVATEL, художник из Франции Nelio превратил фасад школы в Киеве в произведение искусства. Он объяснил, что его проект посвящен важности обучения.
По материалам: pozdravok.ru.