С Днем художника Украины 2021! Лучшие поздравления, открытки и видео

В воскресенье, 10 октября, в Украине отмечается День художника. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы № 1132/98 от 9 октября 1998 года, согласно которому приходится на каждое второе воскресенье октября.

Цель этого дня – привлечь внимание к роли изобразительного искусства в культурном развитии человечества. К празднику OBOZREVATEL собрал подборку ярких поздравлений, видео и открыток.

З Днем художника всіх привітаємо,

За талант віддамо данину

І натхнення в житті побажаємо

За уміння ввести в давнину,

За уміння цінити прекрасне,

За спроможність побачити світ

І за те, що ніколи не згасне

Промінь хисту. Ми шлемо свій привіт

Видео дня

Тим, хто всі почуття найщиріші

На полотні передати змогли.

Їх творіння для нас – найцінніші.

Їх сьогодні вітаємо ми!

***

Поздравляем художников всех,

Чтобы в творчестве был вам успех,

Вдохновения по больше всегда,

И в картинах чтоб была доброта.

Поздравляем мы вас в этот день,

Примите от нас поздравления,

Вами вся Украина горда,

Вами славится наша страна.

***

Вітаю з Днем художника України! Від щирого серця бажаю великих шедеврів у творчості, натхнення та наснаги, цікавих ідей і успішної передачі свого сприйняття світу в своїх роботах, міцного здоров'я, великого щастя та вірного кохання.

***

С Днем художника Украины! Желаю написать свою картину жизни такой, какой представить ее душа желает. Пусть яркими красками будет играть она, а небо будет ясным, голубым и чистым. Желаю всегда испытывать счастье и видеть улыбку на лицах родных.

***

Вітаю з Днем художника! Бажаю черпати натхнення від прекрасних пейзажів, у кожному куточку України знаходити джерело енергії, захоплення та гармонії. Пиши "живі" картини, які вразять увесь світ, передавай яскравими фарбами свою доброту і посмішку кожному шанувальнику мистецтва. Творчих успіхів і щасливих днів!

Как сообщал OBOZREVATEL, художник из Франции Nelio превратил фасад школы в Киеве в произведение искусства. Он объяснил, что его проект посвящен важности обучения.

По материалам: pozdravok.ru.