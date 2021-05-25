С Днем филолога: открытки и поздравления с праздником

Во вторник, 25 мая, в Украине и ряде других стран отмечается День филолога – профессиональный праздник лингвистов, учителей, преподавателей языка и литературы, библиотекарей, литературоведов, переводчиков и всех, кто имеет филологическое образование.

Филология – совокупность таких гуманитарных наук, как языкознание, литературоведение, фольклористика, риторика и другие, изучающих духовную культуру через языковой и стилистический анализ. Главный предмет исследований филологии – текст, а цель – его комментарий и интерпретация. К празднику всех филологов OBOZREVATEL публикует яркие поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.

Нехай у День філолога забудуться

Проблеми та складні ситуації.

І всі мрії, як у казці, збудуться,

Навіть без знаків пунктуації.

Нехай завжди вам підкоряються

Всі мови без винятку

І сонце з неба усміхається,

І кожен день буде в достатку!

***

С Днем филолога тебя!

Пусть закружит хороводом

Море радости, добра

Под счастливым небосводом.

Пусть доходы возрастут,

Пусть исполнятся мечтанья,

Дом наполнят пусть уют,

Теплота, любовь и пониманье.

***

Скільки слів на цьому світі!

Усі так складно зрозуміти.

Але філолог нам відповість,

Він може пояснити.

Побажаєм, рік за роком

Розширювати лексикон,

І щоб виросли доходи,

Щомісяця – мільйон!

***

З днем філологів привітаємо,

Побажання залишаємо:

Будьте допитливі,

Уважні та ввічливі.

Бережіть завжди ви

Честь рідної мови.

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З Днем філолога! Нескінченного ентузіазму в пізнанні історії та культури мови, невтомних сил і геніальних іимдей у пошуку цікавих фактів. Нехай у твоєму житті завжди буде багато добрих слів, веселих оповідань і щасливих випадків.

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С Днем филолога поздравляем всех тех прекрасных людей, что точно знают, где ставить запятые, ударение и какого рода слово "кофе"!

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Вітаю з Днем філолога і від душі бажаю, щоб кожен день, кожну мить відбивав неймовірну цінність, історію успіху і щастя в твоїх авторських творах, нарисах і власних правилах. Бажаю безмежної любові до філології, все нових і нових відкриттів в цій науці.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 23 мая Сатурн принял ретроградное положение. По мнению астрологов, в течение 4,5 месяца многих могут ждать трудности.

По материалам: pozdravok.ru.