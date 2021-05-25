С Днем филолога: открытки и поздравления с праздником
Во вторник, 25 мая, в Украине и ряде других стран отмечается День филолога – профессиональный праздник лингвистов, учителей, преподавателей языка и литературы, библиотекарей, литературоведов, переводчиков и всех, кто имеет филологическое образование.
Филология – совокупность таких гуманитарных наук, как языкознание, литературоведение, фольклористика, риторика и другие, изучающих духовную культуру через языковой и стилистический анализ. Главный предмет исследований филологии – текст, а цель – его комментарий и интерпретация. К празднику всех филологов OBOZREVATEL публикует яркие поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.Поздравления с Днем филолога: смс, стихи и проза
Нехай у День філолога забудуться
Проблеми та складні ситуації.
І всі мрії, як у казці, збудуться,
Навіть без знаків пунктуації.
Нехай завжди вам підкоряються
Всі мови без винятку
І сонце з неба усміхається,
І кожен день буде в достатку!
***
С Днем филолога тебя!
Пусть закружит хороводом
Море радости, добра
Под счастливым небосводом.
Пусть доходы возрастут,
Пусть исполнятся мечтанья,
Дом наполнят пусть уют,
Теплота, любовь и пониманье.
***
Скільки слів на цьому світі!
Усі так складно зрозуміти.
Але філолог нам відповість,
Він може пояснити.
Побажаєм, рік за роком
Розширювати лексикон,
І щоб виросли доходи,
Щомісяця – мільйон!
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З днем філологів привітаємо,
Побажання залишаємо:
Будьте допитливі,
Уважні та ввічливі.
Бережіть завжди ви
Честь рідної мови.
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З Днем філолога! Нескінченного ентузіазму в пізнанні історії та культури мови, невтомних сил і геніальних іимдей у пошуку цікавих фактів. Нехай у твоєму житті завжди буде багато добрих слів, веселих оповідань і щасливих випадків.
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С Днем филолога поздравляем всех тех прекрасных людей, что точно знают, где ставить запятые, ударение и какого рода слово "кофе"!
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Вітаю з Днем філолога і від душі бажаю, щоб кожен день, кожну мить відбивав неймовірну цінність, історію успіху і щастя в твоїх авторських творах, нарисах і власних правилах. Бажаю безмежної любові до філології, все нових і нових відкриттів в цій науці.Картинки и открытки ко Дню филолога
Как сообщал OBOZREVATEL, с 23 мая Сатурн принял ретроградное положение. По мнению астрологов, в течение 4,5 месяца многих могут ждать трудности.
По материалам: pozdravok.ru.