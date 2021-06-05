С Днем эколога 2021: поздравления и открытки к празднику

В субботу, 5 июня, отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. В Украине этот праздник также известен как День эколога.

Празднование этого дня было предложено в 1972 году в Стокгольме на Всемирной конференции по защите окружающей среды с участием представителей 113 государств мира, а официально был провозглашено резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № A/RES/2994 (XXVII) от 15 декабря 1972 года. Его цель – привлечение внимания и политического интереса к проблемам окружающей среды, а также соответствующие действия властей. К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления с Днем эколога, открытки и видео с пожеланиями.

Видео дня

У день еколога бажаю

Чистоти завжди навколо.

Сили хай завжди природи

Вам натхнення додають.

Тим, хто вибрав метою життя,

Захищати наш славний світ,

Побажаю я успіхів,

Радості, здоров'я, сил.

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Всех экологов сегодня,

Поздравляем с важным днем,

И желаем, чтобы в жизни,

Вашей было все путем.

И в работе лишь успехов,

В личной жизни все на "пять",

И здоровье на "отлично",

Никогда не потерять!

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З днем еколога сьогодні

Привітаннячка приймай,

Екологію ти стійко

Бережи й охороняй.

Бажаю щастя та здоров'я,

Успіхів в непростій роботі,

І в житті хай в особистім

Дуже пощастить тобі.

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Поздравляем с Днем эколога, праздником охраны окружающей среды. Желаем жить в мире, полном красоты и гармонии, бережно относиться к природе, сохранять и приумножать ее богатство для себя и последующих поколений.

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З Днем еколога вітаємо всіх, хто прикладає неймовірну кількість власних сил, енергії і любові в те, щоб ми могли дихати чистим повітрям, гуляти по густих лісах і квіткових галявинах, милуватися прозорим небом і слухати щасливе щебетання природи. Бажаємо, щоб у вашому житті все було благополучно і радісно, щоб вам завжди вистачало здоров'я і різних ресурсів, щоб ваш власний ентузіазм допомагав зберегти і очистити нашу планету. Зі святом!

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Сегодня профессиональный праздник у тех, кто взял на себя большую ответственность – заботиться о нашей окружающей среде. В День эколога желаем всем прозрачного воздуха, чистой воды и равновесия всех экологических переменных. Своей работой вы делаете нашу жизнь лучше!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретили использование пластиковых пакетов. Соответствующий проект закона поддержали депутаты Верховной Рады и сейчас он ожидает подписи президента.

По материалам: pozdravok.ru.