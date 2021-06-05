С Днем эколога 2021: поздравления и открытки к празднику
В субботу, 5 июня, отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. В Украине этот праздник также известен как День эколога.
Празднование этого дня было предложено в 1972 году в Стокгольме на Всемирной конференции по защите окружающей среды с участием представителей 113 государств мира, а официально был провозглашено резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № A/RES/2994 (XXVII) от 15 декабря 1972 года. Его цель – привлечение внимания и политического интереса к проблемам окружающей среды, а также соответствующие действия властей. К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления с Днем эколога, открытки и видео с пожеланиями.
У день еколога бажаю
Чистоти завжди навколо.
Сили хай завжди природи
Вам натхнення додають.
Тим, хто вибрав метою життя,
Захищати наш славний світ,
Побажаю я успіхів,
Радості, здоров'я, сил.
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Всех экологов сегодня,
Поздравляем с важным днем,
И желаем, чтобы в жизни,
Вашей было все путем.
И в работе лишь успехов,
В личной жизни все на "пять",
И здоровье на "отлично",
Никогда не потерять!
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З днем еколога сьогодні
Привітаннячка приймай,
Екологію ти стійко
Бережи й охороняй.
Бажаю щастя та здоров'я,
Успіхів в непростій роботі,
І в житті хай в особистім
Дуже пощастить тобі.
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Поздравляем с Днем эколога, праздником охраны окружающей среды. Желаем жить в мире, полном красоты и гармонии, бережно относиться к природе, сохранять и приумножать ее богатство для себя и последующих поколений.
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З Днем еколога вітаємо всіх, хто прикладає неймовірну кількість власних сил, енергії і любові в те, щоб ми могли дихати чистим повітрям, гуляти по густих лісах і квіткових галявинах, милуватися прозорим небом і слухати щасливе щебетання природи. Бажаємо, щоб у вашому житті все було благополучно і радісно, щоб вам завжди вистачало здоров'я і різних ресурсів, щоб ваш власний ентузіазм допомагав зберегти і очистити нашу планету. Зі святом!
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Сегодня профессиональный праздник у тех, кто взял на себя большую ответственность – заботиться о нашей окружающей среде. В День эколога желаем всем прозрачного воздуха, чистой воды и равновесия всех экологических переменных. Своей работой вы делаете нашу жизнь лучше!Картинки и открытки ко Дню эколога
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретили использование пластиковых пакетов. Соответствующий проект закона поддержали депутаты Верховной Рады и сейчас он ожидает подписи президента.
По материалам: pozdravok.ru.