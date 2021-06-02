В Украине запретят использование пластиковых пакетов, нарушителей ждут огромные штрафы: к чему готовиться

В Украине запретили использование некоторых видов пластиковых пакетов. Нарушителям запрета будут грозить штрафы в размере от 8 500 до 34 000 грн. Соответствующий законопроект накануне приняли в Верховной Раде и теперь он ожидает подписи президента Владимира Зеленского.

Какие пакеты попали под запрет, чем пользоваться вместо них и во что теперь продавцы в супермаркетах будут упаковывать рыбу, мясо и другие продукты, читайте в материале OBOZREVATEL.

Помните, как в американских фильмах люди выходят из магазинов с бумажными крафтовыми пакетами в руках? Теперь такая экомода добралась до Украины. Пакеты "маечки", которые в супермаркетах лежат рулонами на каждом шагу, уйдут в прошлое, украинцы могут уже запасаться экосумками. Главная цель закона заключается в том, чтобы для будущих поколений уберечь планету от загрязнений, ведь один пластиковый пакет разлагается от 30 до 200 лет.

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Согласно инициативе, будет запрещено использование:

сверхлегких пластиковых пакетов;

легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;

оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов.

Иными словами, тоненькие пакетики уже не будут ни продаваться, ни раздаваться в магазинах. То есть, огурцы, помидоры или апельсины люди перестанут фасовать в отдельные "маечки", для этого придется иметь при себе экологические сумки. Распространять пакеты до 50 мкм запретят в учреждениях розничной торговли, общественного питания и предоставления платных/бесплатных услуг.

Запрет на пластиковые пакеты заработает через шесть месяцев после того, как закон будет официально опубликован. Ограничения не будут действовать на пакеты размером 225х345х450 мм, используемых для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Однако и они уйдут в прошлое уже с 1 января 2023 года. Тогда в Украине полностью должны перейти на сумки, бумажные и биоразлагаемые пакеты.

"Мы хотим, чтобы сначала изменения произошли на овощах, бананы можно купить и без пакетика. А дальше уже распространить метаморфозы на другие продукты" – рассказал OBOZREVATEL заместитель председателя экологического комитета, нардеп от "Слуги народа" Александр Мариковский.

По его словам, у супермаркетов не было обязательства раскладывать сверхтонкие пластиковые пакетики, это была их инициатива, чтобы улучшить потребительский интерес. Если они предложат в ассортименте именно продажу различных пакетов, бумажных и других, то могут потерять определенных потребителей.

"Но это их собственный бизнес и хозяйственные функции. Скорее всего, они будут стимулировать те пакеты, которые будут не дорогими, а более экологическими", – добавил нардеп.

То есть, если вы хотите купить сельдь или мясо, то сейчас в магазине вам их упакуют в пластиковый тонкий пакет, но до 2023 года должна наработаться альтернатива.

"В Украине есть мощности для производства биоразлагаемых пакетов, но на них пока нет спроса. Установление запрета на распространение обычных пластиковых пакетов, кроме чрезвычайно положительного влияния на состояние окружающей среды, будет стимулировать спрос на производство биоразлагаемых пакетов, удешевит их для потребителя", – говорится в пояснительной записке к закону.

Добавим, что биоразлагаемые пакеты – это тот самый пластиковый пакет, но при участии микроорганизмов разлагающийся на элементы естественного происхождения. Их нужно утилизировать путем компостирования или биоразложения. Этим законом на пакетах, которые не соответствуют таким нормам, запрещают писать "био", "биопакеты", "биоразлагаемые".

Если же супермаркеты не будут предоставлять бесплатные предложения, то рассчитывать на тару человек должен сам. Однако нельзя утверждать, что это обойдется дороже. Хоть рулон со 100 или 200 пакетов стоит примерно так же, как один экомешок, использовать его можно на постоянной основе, в отличие от "маечек".

Людей, которые продолжат использовать те пакеты, что у них есть, наказывать не будут. Штрафы ждут тех, кто продолжит распространять запрещенную тару. Учреждениям торговли и питания придется заплатить:

за первое зафиксированное нарушение от 8 500 до 17 000 гривен ;

за повторное нарушение в течение трех месяцев – от 17 000 до 34 000 гривен.

Тех, кого поймают на бесплатном распространении пластиковых пакетов, будет ждать штраф от 1 700 до 3 400 гривен.

Нардепы излучают оптимизм

"Парламент проголосовал суперклассный законопроект о запрете использования пластиковых пакетов. Теперь в магазинах больше не будут слышать: возьмите пакет он бесплатный, не протечет, а сельдь упакуем в два, чтобы не жирнило, и не будут читать кассирам лекции по охране окружающей среды", – высказалась нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина.

Экоактивисты отмечают трудности

"Я использую экосумки где-то два года и это нелегко. Если пакет купил, донес и выбросил, то сумку надо стирать, не забывать класть ее в каждую сумочку. Кроме того, не везде можно купить продукты в рассыпном виде – крупы, ягоды. Для любителей экосумок лучше подходят рынки, чем супермаркеты. Вот с ягодами отдельная тема, не все люди готовы нести малину в сумке, где она может протечь. Экожизнь – это не всегда о комфорте, это о сознательном выборе. Чтобы комфортно подстроить все магазины и изменить сознание людей, надо лет 10", – рассказала OBOZREVATEL Наталья Яковлева.

Экозащитники ждут выхода на новый уровень

"Возможно, сейчас это кого-то пугает. Но многие государства выбрали именно такой путь. 33 страны мира полностью запретили использование и оборот некоторых полиэтиленовых пакетов. Еще 53 страны ввели частичный запрет или налог. В Кении за использование пакета можно отсидеть за решеткой до 4 лет или уплатить штраф в размере $40 000. В Европейском Союзе первой запретила полиэтиленовые пакеты Италия – еще в 2011 году", – прокомментировал закон бывший и.о. председателя Госэкоинспекции, экснардеп Егор Фирсов.

Законопроект, безусловно, улучшит ситуацию с экологией. Однако быстро ли приспособятся бизнес и граждане к экоизменениям – покажет время. Возможно, пошив экосумок станет таким же популярным делом, как создание масок в период эпидемии. Вот только остается надеяться, что в первые месяцы экожизни цены на такие вещи не взлетят до небес.