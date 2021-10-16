С Днем босса 2021: прикольные поздравления и открытки для начальника
В субботу, 16 октября, по всему миру отмечается День шефа, или День босса. Идею такого профессионального праздника в 1958 году предложила секретарша из США Патриция Гароски.
В 1962 году День шефа стал официальным в штате Иллинойс, а впоследствии традицию поддержали ряд других государств. Специально для своих читателей OBOZREVATEL к празднику подготовил подборку оригинальных смс, открыток и видео с поздравлениями и пожеланиями.Прикольные поздравления с Днем босса
Если зададут вопрос:
"У тебя хороший босс?"
Я отвечу без вопросов:
"Я довольна своим боссом!"
Ведь Вы добрый, самый умный,
Позитивный, остроумный,
Вам желаю в праздник, босс,
В жизни белых лишь полос,
Чтоб здоровье было крепким,
Каждый шаг Ваш – верным, метким,
И чтоб личный капитал
Многомиллионным стал!
***
Шеф не спит – он отдыхает.
Шеф не ест – он восстанавливает силы.
Шеф не лжет – он дипломат.
Шеф не кричит – он убеждает.
Шеф не ошибается – он принимает рискованные решения.
Шеф не играет в компьютерные игры – он размышляет над стратегией.
Шеф не забывает – он не засоряет память.
С Днем шефа, дорогой вы наш ШЕФ!
***
Працювати з вами так приємно,
Ми будемо вперед лиш йти!
Ви до нас добрі неймовірно,
Адже краще боса не знайти!
Дякую вам за всі старання,
За кожен трудовий деньок!
Будь-які ваші вказівки
Ми виконати готові в строк!
***
Вітаю з Днем Шефа та від щирого серця бажаю бути найкрутішим і добрим босом на світлі, знаходити завжди оптимально правильні рішення будь-яких питань, мати високе положення в суспільстві, отримувати великий дохід, дарувати тепло і радість близьким, щоб її любили і щасливою людиною.
***
Дорогой босс, поздравляем вас с Днем шефа. Желаем постоянного совершенствования, стабильности в делах, удачи и хорошей результативности. Пусть в жизни будет много счастья, любви, улыбок, радости и веселья. Здоровья Вам и Вашим близким, уважения коллег и взаимопонимания!
***
Вітаю вас з Днем шефа! Бажаю твердого характеру, сміливих амбіцій, раціональних ідей і швидкого процвітання. Бажаю бути відмінним босом та залишатися чудовою людиною. Нехай справи впевнено рухаються в бік успіху, в життя веде рахунок щасливим і вдалим дням!Открытки и картинки ко Дню босса
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По материалам: pozdravok.ru.