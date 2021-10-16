С Днем босса 2021: прикольные поздравления и открытки для начальника

В субботу, 16 октября, по всему миру отмечается День шефа, или День босса. Идею такого профессионального праздника в 1958 году предложила секретарша из США Патриция Гароски.

В 1962 году День шефа стал официальным в штате Иллинойс, а впоследствии традицию поддержали ряд других государств. Специально для своих читателей OBOZREVATEL к празднику подготовил подборку оригинальных смс, открыток и видео с поздравлениями и пожеланиями.

Если зададут вопрос:

"У тебя хороший босс?"

Я отвечу без вопросов:

"Я довольна своим боссом!"

Ведь Вы добрый, самый умный,

Позитивный, остроумный,

Вам желаю в праздник, босс,

Видео дня

В жизни белых лишь полос,

Чтоб здоровье было крепким,

Каждый шаг Ваш – верным, метким,

И чтоб личный капитал

Многомиллионным стал!

***

Шеф не спит – он отдыхает.

Шеф не ест – он восстанавливает силы.

Шеф не лжет – он дипломат.

Шеф не кричит – он убеждает.

Шеф не ошибается – он принимает рискованные решения.

Шеф не играет в компьютерные игры – он размышляет над стратегией.

Шеф не забывает – он не засоряет память.

С Днем шефа, дорогой вы наш ШЕФ!

***

Працювати з вами так приємно,

Ми будемо вперед лиш йти!

Ви до нас добрі неймовірно,

Адже краще боса не знайти!

Дякую вам за всі старання,

За кожен трудовий деньок!

Будь-які ваші вказівки

Ми виконати готові в строк!

***

Вітаю з Днем Шефа та від щирого серця бажаю бути найкрутішим і добрим босом на світлі, знаходити завжди оптимально правильні рішення будь-яких питань, мати високе положення в суспільстві, отримувати великий дохід, дарувати тепло і радість близьким, щоб її любили і щасливою людиною.

***

Дорогой босс, поздравляем вас с Днем шефа. Желаем постоянного совершенствования, стабильности в делах, удачи и хорошей результативности. Пусть в жизни будет много счастья, любви, улыбок, радости и веселья. Здоровья Вам и Вашим близким, уважения коллег и взаимопонимания!

***

Вітаю вас з Днем шефа! Бажаю твердого характеру, сміливих амбіцій, раціональних ідей і швидкого процвітання. Бажаю бути відмінним босом та залишатися чудовою людиною. Нехай справи впевнено рухаються в бік успіху, в життя веде рахунок щасливим і вдалим дням!

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По материалам: pozdravok.ru.