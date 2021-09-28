Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни для смены образа

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Красота
2 минуты
260
Лунный календарь стрижек на октябрь 2021 Украина

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021 года поможет выбрать наиболее удачный день для смены прически. Как считают астрологи, фазы Луны способны оказывать воздействие на здоровье и рост волос.

Поэтому стрижка или окрашивание в благоприятную для этого дату поможет сохранить положительную энергию и избавиться от негатива. Как спланировать поход в парикмахерскую, чтобы он принес максимум пользы, и когда от подобных процедур лучше отказаться, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Благоприятные дни для стрижки в октябре 2021 года

Дни 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24 и 25 октября в целом благоприятны для стрижки.

2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24 и 25 октября благоприятны для стрижки
Видео дня
Неблагоприятные дни для стрижки в октябре 2021 года

Согласно лунному календарю, неблагоприятными для стрижки являются дни 1, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 и 31 октября.

1, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 и 31 октября стричься не рекомендуется
Благоприятные дни для окрашивания в октябре 2021 года

Дни 3, 7, 8, 11, 12, 18, 23, 25 и 26 октября благоприятны для окрашивания волос.

Благоприятны для окрашивания дни 3, 7, 8, 11, 12, 18, 23, 25 и 26 октября
Неблагоприятные дни для окрашивания в октябре 2021 года

Не рекомендуется окрашивать волосы 1, 5, 6, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 и 31 октября – эти дни неблагоприятны для подобных процедур.

При этом 2 октября лучше тонировать, а не красить волосы, 4-го окрашивание благоприятно только для блондинок, 9-го – лишь в естественный цвет, 12-го и 15-го – натуральными красителями, 18-го – в золотые или медные оттенки, 30-го – хной или басмой. 16 октября нельзя радикально менять цвет волос, а 19-го – обесцвечивать.

Как писал OBOZREVATEL, ранее парикмахер-стилист назвала стрижки и прически для женщин 40-60 лет, которые помогут выглядеть моложе. По ее словам, главная ошибка практически всех дам – оставаться в том времени, где они чувствовали себя молодыми.

УкраинаЗдоровьекалендарьлунный календарьприческастрижкиКрасота