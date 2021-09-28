Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни для смены образа
Лунный календарь стрижек на октябрь 2021 года поможет выбрать наиболее удачный день для смены прически. Как считают астрологи, фазы Луны способны оказывать воздействие на здоровье и рост волос.
Поэтому стрижка или окрашивание в благоприятную для этого дату поможет сохранить положительную энергию и избавиться от негатива. Как спланировать поход в парикмахерскую, чтобы он принес максимум пользы, и когда от подобных процедур лучше отказаться, читайте далее в материале OBOZREVATEL.Благоприятные дни для стрижки в октябре 2021 года
Дни 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24 и 25 октября в целом благоприятны для стрижки.
Согласно лунному календарю, неблагоприятными для стрижки являются дни 1, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 и 31 октября.
Дни 3, 7, 8, 11, 12, 18, 23, 25 и 26 октября благоприятны для окрашивания волос.
Не рекомендуется окрашивать волосы 1, 5, 6, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 и 31 октября – эти дни неблагоприятны для подобных процедур.
При этом 2 октября лучше тонировать, а не красить волосы, 4-го окрашивание благоприятно только для блондинок, 9-го – лишь в естественный цвет, 12-го и 15-го – натуральными красителями, 18-го – в золотые или медные оттенки, 30-го – хной или басмой. 16 октября нельзя радикально менять цвет волос, а 19-го – обесцвечивать.
Как писал OBOZREVATEL, ранее парикмахер-стилист назвала стрижки и прически для женщин 40-60 лет, которые помогут выглядеть моложе. По ее словам, главная ошибка практически всех дам – оставаться в том времени, где они чувствовали себя молодыми.