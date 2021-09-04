С Днем бороды 2021: прикольные поздравления, видео и открытки

Ежегодно в первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды. В 2021-м данная дата приходится на 4 сентября.

Мужчины, носящие бороду, принимают в этот праздник поздравления, а также имеют возможность присоединиться к акциям и челленджам, посвященным Дню бороды. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений и открыток.

День бороди – велике свято,

Адже борода була колись

Символом сили, пристрасті й влади,

Бородані були багаті!

Сьогодні борода – бажання,

Можливо, прикривати зморшки,

Видео дня

І, можливо, показати свою вагу…

Але як би не було, чоловіки,

Вас люблять і без бороди!

***

С днем бороды поздравить Вас

Хочу сегодня я,

Вы в профиль смотритесь, в анфас

Красивей как нельзя!

Пускай не тронут Вас года,

Седин жестоких снег!

Пусть будет пышной борода,

Вас украшая век!

***

Борода сьогодні це дуже модно,

І стала вже давно іконою стилю,

І може бути різною бути для кого завгодно,

Серця чоловіків навіки підкорила.

З Днем бороди тих, хто мають її,

Чоловіків, що знають в цьому толк,

Бороданю шлю привітання своє,

Нехай буде м'якою борода, як шовк.

***

Поздравляю с Днем бороды! Расти бороду и с гордостью ее носы. Пусть она радует красотой, блеском и густотой.

Как сообщал OBOZREVATEL, двойные усы стали трендом 2021 года у мужчин. Традиционную пару дополняют еще одной, которую выстригают на месте бороды.

По материалам: pozdravkin.com.