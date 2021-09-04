С Днем бороды 2021: прикольные поздравления, видео и открытки
Ежегодно в первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды. В 2021-м данная дата приходится на 4 сентября.
Мужчины, носящие бороду, принимают в этот праздник поздравления, а также имеют возможность присоединиться к акциям и челленджам, посвященным Дню бороды. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений и открыток.Прикольные поздравления с Днем бороды в стихах и прозе
День бороди – велике свято,
Адже борода була колись
Символом сили, пристрасті й влади,
Бородані були багаті!
Сьогодні борода – бажання,
Можливо, прикривати зморшки,
І, можливо, показати свою вагу…
Але як би не було, чоловіки,
Вас люблять і без бороди!
***
С днем бороды поздравить Вас
Хочу сегодня я,
Вы в профиль смотритесь, в анфас
Красивей как нельзя!
Пускай не тронут Вас года,
Седин жестоких снег!
Пусть будет пышной борода,
Вас украшая век!
***
Борода сьогодні це дуже модно,
І стала вже давно іконою стилю,
І може бути різною бути для кого завгодно,
Серця чоловіків навіки підкорила.
З Днем бороди тих, хто мають її,
Чоловіків, що знають в цьому толк,
Бороданю шлю привітання своє,
Нехай буде м'якою борода, як шовк.
***
Поздравляю с Днем бороды! Расти бороду и с гордостью ее носы. Пусть она радует красотой, блеском и густотой.Картинки и открытки ко Дню бороды
Как сообщал OBOZREVATEL, двойные усы стали трендом 2021 года у мужчин. Традиционную пару дополняют еще одной, которую выстригают на месте бороды.
По материалам: pozdravkin.com.