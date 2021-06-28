Двойные усы стали трендом-2021 у мужчин. Фото

Двойные усы стали новой модной тенденцией 2021 года, популярной в сети среди мужчин. Традиционную пару усов представители сильного пола стали дополнять еще одной, которую выстригают на месте бороды.

Соответствующий флешмоб запустили пользователи развлекательного сервиса Reddit, пишет Lad Bible. Новый тренд поддержали и в других социальных сетях.

Как отмечает издание, в июне мужчины стали массово отращивать усы и бороду, а затем состригать последнюю так, чтобы она образовывала еще одни, дополнительные усы под нижней губой на подбородке.

Причем форма обеих пар усов выглядит одинаково. На фото, опубликованных в сети под хештегом #doublestache, мужчины показывают свои "стрижки".

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Некоторые из них продемонстрировали двойные усы, кончики которых закручены в кольца, а другие в форме усов при помощи средств фиксации уложили длинную густую бороду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали архивное фото, запечатлевшее молодого Александра Лукашенко без усов и с маленьким сыном. Снимок появился на официальном сайте непризнанного президента Беларуси в разделе "президент без галстука".