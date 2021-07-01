С Днем архитектуры Украины 2021: поздравления, пожелания и открытки

В четверг, 1 июля, в Украине отмечают День архитектуры. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы № 456/95 от 17 июня 1995 года "в поддержку инициативы архитекторов и градостроителей…".

На сегодняшний день в нашей стране насчитывается около 14 тысяч памятников архитектуры, 46 крупных исторических заповедников и более тысячи объектов паркового искусства. К празднику всех украинских архитекторов OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, видео и открыток с пожелания.

Прекрасных зданий чудный спектр

Создать ты в силах, архитектор,

И их фасады, башни, своды

Нас защитят от непогоды,

Видео дня

К тому же выглядят прекрасно!

Пусть для тебя чудесно, ясно

И ярко солнышко сияет,

Ну а сегодня – поздравляю!

С Днем архитектуры!

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З днем української архітектури

Вітаємо ми творців культури.

Для тих, хто чудеса талановито творить,

Привітання наше швидко летить.

Нехай задумки всі здійснюються,

І всі бажання хай збуваються!

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Сегодня празднуем, друзья,

День архитектуры!

Без архитекторов нельзя

Обогащать культуру.

Вы великие творцы,

Создатели шедевров,

Вдохновение всегда

Пусть будет непременно!

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Вітаю з Днем архітектури України! Нехай кожен день буде прекрасним і сповненим натхнення, а попереду вас чекає багато унікальних проектів і фантастичних ідей. Бажаю бути великим і талановитим майстром своєї справи. Бажаю цікавих архітектурних рішень у роботі та тільки правильних рішень у житті.

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Поздравляю с Днем архитектуры Украины! Пусть радуют глаз объекты и формы, пусть здания и строения будут красивыми и функциональными! Желаю гармонии и красоты внутри и вокруг!

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Вітаю Днем архітектора! Бажаю багато подорожувати по всьому світу та насолоджуватися унікальними творіннями архітектури й кожної країни, ловити натхнення від кожного пам'ятника та шедевра, а в своєму житті з кожним днем проектувати і будувати міцні стіни щастя й зводити високі колони кохання!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве собираются с молотка продать памятник архитектуры в центре города. Здание находится на балансе государственного банка.

По материалам: pozdravok.ru.