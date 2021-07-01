С Днем архитектуры Украины 2021: поздравления, пожелания и открытки
В четверг, 1 июля, в Украине отмечают День архитектуры. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы № 456/95 от 17 июня 1995 года "в поддержку инициативы архитекторов и градостроителей…".
На сегодняшний день в нашей стране насчитывается около 14 тысяч памятников архитектуры, 46 крупных исторических заповедников и более тысячи объектов паркового искусства. К празднику всех украинских архитекторов OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, видео и открыток с пожелания.Поздравления с Днем архитектора в стихах и прозе
Прекрасных зданий чудный спектр
Создать ты в силах, архитектор,
И их фасады, башни, своды
Нас защитят от непогоды,
К тому же выглядят прекрасно!
Пусть для тебя чудесно, ясно
И ярко солнышко сияет,
Ну а сегодня – поздравляю!
С Днем архитектуры!
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З днем української архітектури
Вітаємо ми творців культури.
Для тих, хто чудеса талановито творить,
Привітання наше швидко летить.
Нехай задумки всі здійснюються,
І всі бажання хай збуваються!
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Сегодня празднуем, друзья,
День архитектуры!
Без архитекторов нельзя
Обогащать культуру.
Вы великие творцы,
Создатели шедевров,
Вдохновение всегда
Пусть будет непременно!
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Вітаю з Днем архітектури України! Нехай кожен день буде прекрасним і сповненим натхнення, а попереду вас чекає багато унікальних проектів і фантастичних ідей. Бажаю бути великим і талановитим майстром своєї справи. Бажаю цікавих архітектурних рішень у роботі та тільки правильних рішень у житті.
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Поздравляю с Днем архитектуры Украины! Пусть радуют глаз объекты и формы, пусть здания и строения будут красивыми и функциональными! Желаю гармонии и красоты внутри и вокруг!
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Вітаю Днем архітектора! Бажаю багато подорожувати по всьому світу та насолоджуватися унікальними творіннями архітектури й кожної країни, ловити натхнення від кожного пам'ятника та шедевра, а в своєму житті з кожним днем проектувати і будувати міцні стіни щастя й зводити високі колони кохання!Открытки ко Дню архитектора
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве собираются с молотка продать памятник архитектуры в центре города. Здание находится на балансе государственного банка.
По материалам: pozdravok.ru.