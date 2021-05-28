С днем ангела Дмитрия: яркие поздравления и открытки

В пятницу, 28 мая, обладатели имени Дмитрий отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их святого покровителя, благоверного царевича Димитрия Углицкого.

Дмитрий – имя греческого происхождения, значение которого трактуют как "посвященный богине Деметре" (древнегреческой богине земли и плодородия). К именинам Дмитрия OBOZREVATEL публикует поздравления с днем ангела в стихах и прозе, яркие открытки, картинки и видео с пожеланиями.

З днем ангела, Дмитро!

Щоб в мріях і планах день за днем

Тебе завжди удача чекала,

Очі горіли щастя вогнем,

Й життя твоє ще прекраснішим стало!

***

Дмитрий, с именинами тебя поздравляем,

Жить в счастье и достатке желаем,

Каждый день пусть в праздник превратится,

Удача пусть на крыльях мчится.

Дай Бог тебе силы, крепкого здоровья,

Будь окружен вниманием, любовью,

Полной чашей пусть будет твой дом,

Уют и радость пусть поселятся в нем.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Дмитра,

Прийми привітання!

***

У тебя сегодня, Дмитрий, именины,

Праздник светлый и большой,

Судьбой пусть будет щедрой и красивой,

Пусть восхищаются все тобой.

В отличной форме будь всегда,

Пусть жизнь течет, как полная река,

Энергии тебе, успехов, вдохновения,

И всегда отличного настроения.

***

Вітаю тебе з днем ангела, Дмитре. Бажаю мати в житті все, що важливо та необхідно. Бажаю процвітати в усьому і обов'язково знаходити час для своїх інтересів, не сумніватися в собі і сміливо крокувати назустріч мріям. Будь сміливим, стійким, невразливим, прагни до своїх ідеалів, і нехай кожен день буде не просто плідним, а ще й по-справжньому щасливим!

***

С днем ангела, Дмитрий! Отменного здоровья, успешной карьеры, семейного счастья и верных друзей. Пусть сбудется твой намеченный жизненный план, пусть все идет как по маслу.

***

Дорогий Дмитре, з днем ангела! Нехай успіх і благополуччя чекають тебе в будь-якій, навіть найскладнішій справі. Бажаю завжди бути в гармонії з собою і навколишнім світом, ніколи не втрачати ясності й чіткості думок, навчитися вчасно, зупинитися, осмислити і прийняти тільки правильне рішення. Бажаємо вміти бачити цінність не тільки в матеріальному і знаходити прекрасне навіть у незначних дрібницях.

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.