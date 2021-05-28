С днем ангела Дмитрия: яркие поздравления и открытки
В пятницу, 28 мая, обладатели имени Дмитрий отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их святого покровителя, благоверного царевича Димитрия Углицкого.
Дмитрий – имя греческого происхождения, значение которого трактуют как "посвященный богине Деметре" (древнегреческой богине земли и плодородия). К именинам Дмитрия OBOZREVATEL публикует поздравления с днем ангела в стихах и прозе, яркие открытки, картинки и видео с пожеланиями.День ангела Дмитрия: стихи, смс и проза
З днем ангела, Дмитро!
Щоб в мріях і планах день за днем
Тебе завжди удача чекала,
Очі горіли щастя вогнем,
Й життя твоє ще прекраснішим стало!
***
Дмитрий, с именинами тебя поздравляем,
Жить в счастье и достатке желаем,
Каждый день пусть в праздник превратится,
Удача пусть на крыльях мчится.
Дай Бог тебе силы, крепкого здоровья,
Будь окружен вниманием, любовью,
Полной чашей пусть будет твой дом,
Уют и радость пусть поселятся в нем.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Дмитра,
Прийми привітання!
***
У тебя сегодня, Дмитрий, именины,
Праздник светлый и большой,
Судьбой пусть будет щедрой и красивой,
Пусть восхищаются все тобой.
В отличной форме будь всегда,
Пусть жизнь течет, как полная река,
Энергии тебе, успехов, вдохновения,
И всегда отличного настроения.
***
Вітаю тебе з днем ангела, Дмитре. Бажаю мати в житті все, що важливо та необхідно. Бажаю процвітати в усьому і обов'язково знаходити час для своїх інтересів, не сумніватися в собі і сміливо крокувати назустріч мріям. Будь сміливим, стійким, невразливим, прагни до своїх ідеалів, і нехай кожен день буде не просто плідним, а ще й по-справжньому щасливим!
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С днем ангела, Дмитрий! Отменного здоровья, успешной карьеры, семейного счастья и верных друзей. Пусть сбудется твой намеченный жизненный план, пусть все идет как по маслу.
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Дорогий Дмитре, з днем ангела! Нехай успіх і благополуччя чекають тебе в будь-якій, навіть найскладнішій справі. Бажаю завжди бути в гармонії з собою і навколишнім світом, ніколи не втрачати ясності й чіткості думок, навчитися вчасно, зупинитися, осмислити і прийняти тільки правильне рішення. Бажаємо вміти бачити цінність не тільки в матеріальному і знаходити прекрасне навіть у незначних дрібницях.Картинки и открытки ко дню ангела Дмитрия
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.