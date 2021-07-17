С днем ангела Андрея 2021: поздравления, картинки и открытки

В субботу, 17 июля, мужчины по имени Андрей отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память святителя Андрея, архиепископа Критского, жившего в 8 веке.

Андрей – имя греческого происхождения, в переводе означающее "мужественный, храбрый". К празднику OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений с именинами Андрея в смс, картинках, открытках и видео.

Нехай принесе Андрій святий

Здоров'я багато, сил, удачі,

Наповнить мир твій добротою,

Щоб стало життя яскравішим!

Нехай здійсняться мрії

І все, чого душа бажає!

Нехай будуть помисли чисті,

Любов нехай серце наповняє!

Видео дня

***

Пусть принесет святой Андрей

Здоровье, силы и терпение,

Чтоб все мечты сбылись скорей,

Надежды, планы и стремления!

Желаю верить и любить,

Шагать вперед своим путем

И всем вокруг добро дарить,

И наслаждаться каждым днем!

***

Хай принесе святий Андрій

Удачу, мир, добро, достаток,

Нехай завжди в житті твоїм

Панують щастя та порядок!

Бажаю щирої любові,

Здоров'я міцного, сталевого!

Мрії збуваються твої

Нехай легко знову і знову!

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С днем ангела Андрея! Пускай твой ангел-хранитель пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!

***

Вітаю тебе мз днем ангела, Андрію. Бажаю в житті триматися сміливіше, йти твердим і праведним шляхом, прокладаючи собі дорогу грудьми і чистим серцем. Нехай твій святий покровитель стане помічником у будь-якій справі, допоможе домогтися успіху і благополуччя, досягти поставлених цілей.

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По материалам: pozdravok.ru.