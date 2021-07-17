С днем ангела Андрея 2021: поздравления, картинки и открытки
В субботу, 17 июля, мужчины по имени Андрей отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память святителя Андрея, архиепископа Критского, жившего в 8 веке.
Андрей – имя греческого происхождения, в переводе означающее "мужественный, храбрый". К празднику OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений с именинами Андрея в смс, картинках, открытках и видео.Поздравления с днем ангела Андрея: смс, стихи и проза
Нехай принесе Андрій святий
Здоров'я багато, сил, удачі,
Наповнить мир твій добротою,
Щоб стало життя яскравішим!
Нехай здійсняться мрії
І все, чого душа бажає!
Нехай будуть помисли чисті,
Любов нехай серце наповняє!
***
Пусть принесет святой Андрей
Здоровье, силы и терпение,
Чтоб все мечты сбылись скорей,
Надежды, планы и стремления!
Желаю верить и любить,
Шагать вперед своим путем
И всем вокруг добро дарить,
И наслаждаться каждым днем!
***
Хай принесе святий Андрій
Удачу, мир, добро, достаток,
Нехай завжди в житті твоїм
Панують щастя та порядок!
Бажаю щирої любові,
Здоров'я міцного, сталевого!
Мрії збуваються твої
Нехай легко знову і знову!
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С днем ангела Андрея! Пускай твой ангел-хранитель пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!
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Вітаю тебе мз днем ангела, Андрію. Бажаю в житті триматися сміливіше, йти твердим і праведним шляхом, прокладаючи собі дорогу грудьми і чистим серцем. Нехай твій святий покровитель стане помічником у будь-якій справі, допоможе домогтися успіху і благополуччя, досягти поставлених цілей.Картинки и открытки ко дню ангела Андрея
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие православные праздники отмечаются в июле 2021 года. Также были опубликованы лунные посевной календарь и календарь стрижек и окрашивания волос на второй месяц лета.
По материалам: pozdravok.ru.