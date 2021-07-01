Лунный календарь стрижек на июль 2021: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный календарь стрижек на июль 2021 года поможет выбрать наиболее благоприятный день для похода в парикмахерскую. Так, астрологи полагают, что фазы Луны могут оказывать значительное воздействие на рост и здоровье волос.

В частности, если постричься в подходящий для этого лунный день, можно сохранить положительную энергию и избавиться от всего негативного, а также обрести гармонию с собой и окружающим миром. Когда стрижка будет наиболее удачной, а когда от процедур над волосами рекомендовано воздержаться, рассказывает OBOZREVATEL.

Полнолуние – 24 июля.

Новолуние – 10 июля.

Растущая Луна – с 11 по 23 июля.

Убывающая Луна – с 1 по 9 июля и с 25 по 31 июля.

Видео дня

Благоприятными днями для стрижки волос являются 3, 4, 7, 12, 13, 16, 17, 18 (только в первой половине дня), 21 и 28 июля.

Дни 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 24, 25, 27, 29 и 30 июля неблагоприятны для стрижки.

Согласно лунному календарю, благоприятны для окрашивания 2, 6, 9, 15, 17, 22, 28 и 31 июля. При этом 2 июля рекомендуется смена цвета, 3, 8, 11, 12 и 29 июля – окрашивание в светлые тона, 4 и 13 июля – в темные оттенки, 5 июля – только в салоне и только в проверенный цвет, 15, 17, 18 и 20 июля – окрашивание натуральными красками, 16 и 21 июля – в рыжий цвет, 23 июля – мелирование, 25 июля – окрашивание в цвет, который темнее естественного на пару тонов. 10 июля не рекомендуется кардинально менять цвет.

Дни 1, 7, 19, 24, 26, 30 июля в целом неблагоприятны для окрашивания волос.

Все остальные даты нейтральны для стрижки и окрашивания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист-парикмахер Татьяна Соломонова назвала самые модные стрижки и цвет волос летом 2021 года. Она также рассказала, как правильно выбрать прическу и поделилась несколькими лайфхаками.