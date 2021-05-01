С 1 Мая! Яркие поздравления и открытки в День труда
В субботу, 1 мая, отмечается Международный день труда. В Украине этот день является государственным выходным, а с 2017 года, согласно статье 73 Кодекса законов о труде, носит название День труда.
Оригинальные поздравления, картинки, открытки, стихи, смс – далее в подборке OBOZREVATEL.Поздравления с 1 Мая: смс, стихи и проза
Світлий день на початку травня –
Свято миру й праці.
Вам я щастя побажаю
І здоров'я на роки,
Довгих років, любові без краю,
Посміхатися, не тужити
І, усмішкою близьких радуючи,
З позитивом життя прожити!
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С 1 Мая! С Днем труда!
Пусть летит через года
Белый голубь в чистом небе,
И пребудет мир всегда!
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З Днем праці я вітаю,
І тобі я побажаю
Більше радості, добра
І весняного тепла!
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Вітаю з Першим травня!
Нехай весняний день сяє!
Нехай же радує завжди
Свято миру й праці!
Нехай природа зеленіє,
Нехай душа від щастя мліє,
Свято весело стрічай
І квітни, як весняний гай!
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С Первомаем, с Днем труда,
С праздником весенним!
Жизнь пусть радует всегда
Ярким настроением.
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Вітаю зі святом весни і праці! Нехай в цей перший травневий день ласкаве сонце освітить ваше життя і надихне на нові трудові звершення. Бажаю вам миру, бадьорого і радісного настрою, вічної весни в душі. Нехай ваші робочі дні будуть творчими і плідними, результати праці приносять задоволення, а вихідні подарують приємний і безтурботний відпочинок.
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С 1 Мая, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое Вы беретесь, доставляет Вам удовольствие и радует результатами! Успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.
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Вітаємо з 1 травня. Бажаємо радості, натхненної спільної праці, колективної згуртованості та єднання з близькими. Нехай результати Вашої праці радують і надихають на подальші звершення.Картинки и открытки к 1 Мая
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет в Украине в 2021 году на майские праздники. 1 мая украинцы отмечают День труда, а 2 мая – Пасху.
По материалам: pozdravok.ru.