С 1 Мая! Яркие поздравления и открытки в День труда

В субботу, 1 мая, отмечается Международный день труда. В Украине этот день является государственным выходным, а с 2017 года, согласно статье 73 Кодекса законов о труде, носит название День труда.

Оригинальные поздравления, картинки, открытки, стихи, смс – далее в подборке OBOZREVATEL.

Світлий день на початку травня –

Свято миру й праці.

Вам я щастя побажаю

І здоров'я на роки,

Довгих років, любові без краю,

Посміхатися, не тужити

І, усмішкою близьких радуючи,

З позитивом життя прожити!

***

С 1 Мая! С Днем труда!

Пусть летит через года

Белый голубь в чистом небе,

И пребудет мир всегда!

***

З Днем праці я вітаю,

І тобі я побажаю

Більше радості, добра

І весняного тепла!

***

Вітаю з Першим травня!

Нехай весняний день сяє!

Нехай же радує завжди

Свято миру й праці!

Нехай природа зеленіє,

Нехай душа від щастя мліє,

Свято весело стрічай

І квітни, як весняний гай!

***

С Первомаем, с Днем труда,

С праздником весенним!

Жизнь пусть радует всегда

Ярким настроением.

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Вітаю зі святом весни і праці! Нехай в цей перший травневий день ласкаве сонце освітить ваше життя і надихне на нові трудові звершення. Бажаю вам миру, бадьорого і радісного настрою, вічної весни в душі. Нехай ваші робочі дні будуть творчими і плідними, результати праці приносять задоволення, а вихідні подарують приємний і безтурботний відпочинок.

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С 1 Мая, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое Вы беретесь, доставляет Вам удовольствие и радует результатами! Успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.

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Вітаємо з 1 травня. Бажаємо радості, натхненної спільної праці, колективної згуртованості та єднання з близькими. Нехай результати Вашої праці радують і надихають на подальші звершення.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет в Украине в 2021 году на майские праздники. 1 мая украинцы отмечают День труда, а 2 мая – Пасху.

По материалам: pozdravok.ru.