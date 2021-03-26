Родительская суббота 27 марта: чем особенна и как помянуть ушедших близких

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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На Великий пост приходятся три родительские субботы

Для православных верующих Украины 27 марта наступает Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы.

Святая Четыредесятница – это дни Великого поста, который традиционно продолжается ровно семь недель (седмиц). В этот период будет еще две поминальные субботы: 3 и 10 апреля. Чем особенна нынешняя и как правильно помянуть почивших, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Родительская суббота второй седмицы Великого поста: значение

Родительские субботы святой Четыредесятницы приходятся на вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.

Это особые дни поминовения всех усопших православных, которые сподобились христианской кончины, а также тех, кто при жизни не удостоился молитв Святой Церкви, отойдя в вечную жизнь, отмечают в ПЦУ.

Они были специально установлены для поминовения усопших, поскольку обычные поминовения во время Великого поста невозможны – полная литургия совершается не каждый день.

Родительские субботы Великого поста – особые дни поминовения всех усопших православных
Что нужно сделать в Родительскую субботу 26 марта

  • В родительскую субботу верующие читают молитвы об ушедших близких. Накануне, вечером в пятницу, храмы совершают большую панихиду – "парастас". Утром служат заупокойную Божественную литургию, а затем – общую панихиду.

  • 27 марта следует посетить церковь и отстоять всю службу полностью. С собой желательно принести постную пищу и одежду, чтобы священнослужители могли раздать их нуждающимся.

В родительскую субботу верующие читают молитвы об ушедших близких

  • Перед службой можно передать записку с именами усопших – они будут зачитаны во время молебна.

  • Среди православных распространена традиция после богослужения посещать кладбища, чтобы навести порядок на могилах близких, оставить там живые цветы и угощения. В то же время церковь отмечает, что именно молитва в храме в первую очередь важна для душ усопших. Поэтому поездка на кладбище должна состояться только после посещения службы.

  • После храма можно помянуть почивших родственников дома. В центре стола следует поставить горящую церковную свечу, а перед трапезой – еще раз прочесть молитву.

27 марта следует посетить церковь и отстоять всю службу полностью
Что нельзя делать в Родительскую субботу 27 марта

  • Веселиться, петь, устраивать пышное застолье, участвовать в шумных развлечениях. Впрочем, излишне скорбеть церковь также не рекомендует.

  • Уходить из храма до окончания службы.

  • Ругать, оскорблять, осуждать усопших.

  • Отказывать в помощи. Подавая милостыню нуждающимся, стоит попросить их помолиться за почивших родственников.

Родительские субботы святой Четыредесятницы приходятся на вторую, третью и четвертую субботы Великого поста

  • Писать записки в храме с именами некрещеных или самоубийц.

  • Поминать умерших алкогольными напитками – это считается большим грехом.

  • Ругаться, сквернословить.

  • Заниматься тяжелым физическим трудом и работой по дому – день следует посвятить молитве.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать во время Великого поста и публиковал календарь питания. Также сообщалось, какими продуктами можно заменить мясо в период Великого поста.

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