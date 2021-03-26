Батьківська субота 27 березня: чим особлива та як пом'янути померлих близьких

Для православних вірян України 27 березня настає поминальна субота другої седмиці святої Чотиридесятниці.

Свята Чотиридесятниця – це дні Великого посту, який традиційно триває рівно сім тижнів (седмиць). У цей період буде ще дві поминальні суботи: 3 і 10 квітня. Чим особлива нинішня та як правильно пом'янути покійних, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Батьківські суботи святої Чотиридесятниці випадають на другу, третю і четверту суботи Великого посту.

Це особливі дні поминання всіх покійних православних, які сподобилися християнської кончини, а також тих, хто за життя не вдостоївся молитов Святої Церкви, відійшовши у вічне життя, зазначають у ПЦУ.

Їх було спеціально встановлено для поминання покійних, оскільки звичайні поминання під час Великого посту неможливі – повна літургія відбувається не кожного дня.

У батьківську суботу віряни читають молитви про померлих близьких. Напередодні, ввечері в п'ятницю, храми відправляють велику панахиду – "парастас". Уранці служать заупокійну Божественну літургію, а потім – загальну панахиду.

27 березня варто відвідати церкву та відстояти всю службу повністю. Із собою бажано принести пісну їжу та одяг, щоб священнослужителі могли роздати їх нужденним.

Перед службою можна передати записку з іменами покійних – їх буде зачитано під час молебню.

Серед православних є поширеною традиція після богослужіння відвідувати кладовища, щоб прибрати на могилах близьких, залишити там живі квіти і частування. Водночас церква зазначає, що саме молитва в храмі передусім важлива для душ покійних. Тому поїздка на кладовище повинна відбутися тільки після відвідуванням служби.

Після храму можна пом'янути покійних родичів удома. У центрі столу треба поставити запалену церковну свічку, а перед трапезою – ще раз прочитати молитву.

Веселитися, співати, влаштовувати пишне гуляння, брати участь у гучних розвагах. Утім, надмірно тужити церква також не рекомендує.

Йти з храму до закінчення служби.

Лаяти, ображати, засуджувати покійних.

Відмовляти в допомозі. Подаючи милостиню нужденним, варто попросити їх помолитися за покійних родичів.

Писати записки в храмі з іменами нехрещених або самогубців.

Поминати померлих алкогольними напоями – це вважається великим гріхом.

Лаятися, лихословити.

Виконувати важку фізичну працю і хатню роботу – день варто присвятити молитві.

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