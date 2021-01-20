Когда Масленица в 2021 году: дата и традиции

Масленица в 2021 году выпадает на 14 марта, а Масленичная неделя начнется 8 марта.

Дата праздника каждый год разная, поскольку начинается он за неделю до Великого поста и за 56 дней до Пасхи – переходящего христианского торжества, которое отмечается по лунно-солнечному календарю.

Как правило, Масленица приходится на конец февраля – начало марта и в народном представлении занимает промежуточное место между зимой и весной. Праздник в Украине отмечали еще во времена язычества, прославляя бога солнца Ярилу и бога искусства Велеса.

Наши предки посредством различных обрядов и ритуалов отмечали окончание холодов и наступление теплой поры. Особое место отводилось огню – во время гуляний жгли костры, колеса и чучела, что символизировало культ солнца, царивший в ранней Киевской Руси.

Кроме того, в это время по всей территории современной Украины отмечался Колодий, или Бабья неделя, в течение которого мужчинам полагалось слушать женщин и терпеть их шутливые издевательства.

Одно из традиционных блюд Масленицы – блины, символизирующие солнце, которое в это время разгорается все ярче, удлиняя дни.

С принятием христианства праздник наполнился новым смыслом. Неделя Масленицы, Сырная седмица, стала завершающим этапом подготовки к Великому посту, когда верующие должны приблизиться к покаянию, прощению всех обид и примирению с ближними.

Завершается Масленица Прощеным воскресеньем. В этот день в храмах совершается чин прощения: священнослужители и прихожане просят друг у друга прощения, чтобы войти в Великий пост с чистой душой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в 2021 году отмечается Пасха – важнейший для христиан праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа.