Праздник Владимирской иконы Божьей Матери: как молиться и о чем можно просить Пресвятую Богородицу

Во вторник, 6 июля, православная церковь совершает празднество в честь Владимирской иконы Божьей Матери – одного из самых древних и самых чтимых образов.

По преданию, его написал евангелист Лука на доске из того стола, за которым трапезовали Иисус Христос, Божья Матерь и святой Иосиф Обручник. Эта чудотворная икона – великая святыня Киевской Руси. В Украине она известна также как Вышгородская Богородица. Ею благословляют детей, с ней венчаются, к ней обращаются во всяких бедах. История святого образа и молитва перед ним – далее в материале OBOZREVATEL.

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Согласно преданию 15 века, автором Владимирской иконы Божьей Матери был апостол от семидесяти, евангелист Лука, а написана она была на доске из того стола, за которым трапезовало Святое Семейство: Иисус, Богородица и праведный Иосиф Обручник.

Увидев икону, Божья Матерь сказала: "Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождавшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет". В Константинополь образ был привезен из Иерусалима в 5 веке. В 12 веке Константинопольский патриарх Лука Хризоверх подарил икону киевскому князю Юрию Долгорукому.

Она хранилась в женском монастыре Вышгорода под Киевом, когда слава о ее чудотворениях дошла до сына Юрия, князя Андрея Боголюбского, который и решил перевезти святыню на север.

Проезжая город Владимир, лошади, которые везли чудотворную икону, остановились и не могли сдвинуться с места. Замена лошадей также не помогла. Князь увидел в этом желание Божьей Матери остаться во Владимире, где за два года и был построен храм Успения Богородицы.

Празднество в честь иконы, которое совершается 6 июля, было установлено в благодарность Пресвятой Богородице за спасение Москвы от Золотой Орды в 1480 году.

Тогда хан Ахмат с многочисленным войском стал у реки Угры, которую также называют "поясом Богоматери". Целый день ордынские полчища и войско князя Иоанна III стояли друг напротив друга, не решаясь на решительные действия, в то время как вся Москва молилась Заступнице Божьей Матери о спасении.

Когда князь велел своей армии отступать от реки, чтобы дождаться перехода татар, те решили, что их заманивают в засаду, и также стали отступать. В страхе они бежали от города.

А празднество 3 июня было установлено в память о спасении Москвы в 1521 году, когда полчища татар приближались к городу, сжигая и разрушая все вокруг.

В это время одной благочестивой слепой инокини было видение, как Кремль в наказание Божье за грехи жителей покидают московские святители, забирая с собой главную святыню города – Владимирскую икону Божьей Матери. У Спасских ворот дворца их встретили преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, умоляя не оставлять город. Все вместе они пламенно помолились Богу о прощении согрешивших и избавлении от врагов. После этого святители вернулись в Кремль вместе со святой иконой.

Похожее же видение было и местному святому, блаженному Василию, которому было открыто, что заступлением Богородицы и молитвами святых город будет спасен. А татарскому хану было видение Божьей Матери в окружении грозного войска, устремившегося на их полчища. В страхе татары бежали, Москва была спасена.

У чудотворной иконы верующие молятся о мире и защите от врагов, помощи защитникам родной земли; решении сложных ситуаций, конфликтов на работе; излечении недугов; наставлении на путь истинный и духовном прозрении, помощи при принятии правильного решения, в трудных жизненных ситуациях.

Также у Владимирской иконы Божьей Матери можно помолиться о мире и согласии в семье: считается, что чудотворный образ помогает наладить отношения в паре, внести в них гармонию и благополучие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня также отмечается день памяти равноапостольных Константина и Елены. Как молиться святым, что можно и что нельзя делать, читайте в нашем материале.