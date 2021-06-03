С Днем Елены и Константина: поздравления, картинки и открытки к празднику
В четверг, 3 июня, православная церковь отмечает день памяти равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены, почитаемых за большой вклад в распространение христианства.
Святые Константин и Елена считаются покровителями семьи, благотворителей, чиновников, политиков, а также сельского хозяйства. Имя Константин в переводе с латыни означает "постоянный, стойкий", Елена – греческое имя, означающее "избранная", "светлая". Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений с праздником.День ангела Елены: стихи, смс и проза
Елена – прекрасное имя,
Сияет на небе звездой,
Сегодня, всегда и отныне
Пусть ангел твой будет с тобой.
Пусть беды тебя оставляют,
А счастье повеет теплом,
Пусть небо тебя охраняет,
И радость приходит в твой дом!
***
З днем ангела тебе, Олено,
Від щирого серця вітаю,
Добра, удачі й любові
Від щирого серця бажаю.
Нехай крилом закриє ангел
Від образ, проблем та від бід,
Нехай тебе твій покровитель
Направить вірно, захистить.
***
С днем ангела, дорогая Елена! Пусть твой ангел-хранитель бережет тебя, пусть у него будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе всегда оставаться сильной, смелой, доброй, воодушевлtнной, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!
***
З днем ангела, мила, чарівна, прекрасна Олено! Бажаю тобі самій бути ніжним, добрим, щирим, чарівним ангелом, ніколи не збиватися з курсу удачі та завжди залишатися по-справжньому щасливою. Оленочко, будь коханою і бажаною, нехай кожен день дарує свято душі та радість.
Будь оптимистом, Константин,
Не знай ни грусти, ни печали,
Имей для счастья сто причин,
Чтоб радостно глаза сияли!
Осуществляй свои мечты,
В любви родных своих купайся,
Живи без спешки, суеты
И каждым мигом наслаждайся!
С днем ангела!
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Дорогий Костянтине, з днем ангела! Бажаємо тобі благополуччя і завжди правильного вирішення будь-яких життєвих проблем. Бажаємо завжди Ніколи не журися і залишайся такою ж товариською і дружньою людиною!
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В день ангела Константина желаю осуществления желаний, мирного неба над головой и удачи во всех начинаниях. Пускай твой путь к любой цели будет легким и быстрым. Пусть со всех сторон к тебе приходят добро, любовь и радость!
Сегодня славим Константина,
И мать, прекрасную Елену.
Их вера, сила, доброта
Уже столетия нетленны.
Пускай святые вам помогут,
Когда другой надежды нет.
Пусть сохранять вас от печали,
От боли, горестей и бед.
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У День Костянтина і Олени
Бажаю миру та добра!
Діяння святих безцінні,
Віра в їхніх серцях жила!
Бажаю щастя багато-багато,
Здоров'я міцного та світлих думок!
Завжди бути під захистом Бога,
Щоб був вдалим кожен крок!
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С Днем Елены и Константина! Пусть жизнь подарит вам побольше ярких моментов и сбудутся все ваши самые смелые и заветные желания! Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть вас окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!
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З Днем Олени та Костянтина! Прийми привітання і побажання всього найкращого, щоб у житті було якомога більше добрих емоцій, приємних моментів і постійного кругообігу позитивних подій. Щоб оточували тільки кохані, рідні, дорогі серцю люди. Щоб у всьому супроводжував успіх і везіння. Ти на це заслуговуєш!Картинки и открытки ко дню ангела Елены и Константина
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист назвала базовый гардероб модных вещей на лето 2021 года. Среди них – футболка свободного кроя, шорты-бермуды и многие другие стильные вещи.
По материалам: pozdravok.ru.