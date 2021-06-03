С Днем Елены и Константина: поздравления, картинки и открытки к празднику

В четверг, 3 июня, православная церковь отмечает день памяти равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены, почитаемых за большой вклад в распространение христианства.

Святые Константин и Елена считаются покровителями семьи, благотворителей, чиновников, политиков, а также сельского хозяйства. Имя Константин в переводе с латыни означает "постоянный, стойкий", Елена – греческое имя, означающее "избранная", "светлая". Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений с праздником.

Елена – прекрасное имя,

Сияет на небе звездой,

Сегодня, всегда и отныне

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Пусть ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,

А счастье повеет теплом,

Пусть небо тебя охраняет,

И радость приходит в твой дом!

***

З днем ангела тебе, Олено,

Від щирого серця вітаю,

Добра, удачі й любові

Від щирого серця бажаю.

Нехай крилом закриє ангел

Від образ, проблем та від бід,

Нехай тебе твій покровитель

Направить вірно, захистить.

***

С днем ангела, дорогая Елена! Пусть твой ангел-хранитель бережет тебя, пусть у него будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе всегда оставаться сильной, смелой, доброй, воодушевлtнной, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!

***

З днем ангела, мила, чарівна, прекрасна Олено! Бажаю тобі самій бути ніжним, добрим, щирим, чарівним ангелом, ніколи не збиватися з курсу удачі та завжди залишатися по-справжньому щасливою. Оленочко, будь коханою і бажаною, нехай кожен день дарує свято душі та радість.

Будь оптимистом, Константин,

Не знай ни грусти, ни печали,

Имей для счастья сто причин,

Чтоб радостно глаза сияли!

Осуществляй свои мечты,

В любви родных своих купайся,

Живи без спешки, суеты

И каждым мигом наслаждайся!

С днем ангела!

***

Дорогий Костянтине, з днем ангела! Бажаємо тобі благополуччя і завжди правильного вирішення будь-яких життєвих проблем. Бажаємо завжди Ніколи не журися і залишайся такою ж товариською і дружньою людиною!

***

В день ангела Константина желаю осуществления желаний, мирного неба над головой и удачи во всех начинаниях. Пускай твой путь к любой цели будет легким и быстрым. Пусть со всех сторон к тебе приходят добро, любовь и радость!

Сегодня славим Константина,

И мать, прекрасную Елену.

Их вера, сила, доброта

Уже столетия нетленны.

Пускай святые вам помогут,

Когда другой надежды нет.

Пусть сохранять вас от печали,

От боли, горестей и бед.

***

У День Костянтина і Олени

Бажаю миру та добра!

Діяння святих безцінні,

Віра в їхніх серцях жила!

Бажаю щастя багато-багато,

Здоров'я міцного та світлих думок!

Завжди бути під захистом Бога,

Щоб був вдалим кожен крок!

***

С Днем Елены и Константина! Пусть жизнь подарит вам побольше ярких моментов и сбудутся все ваши самые смелые и заветные желания! Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть вас окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!

***

З Днем Олени та Костянтина! Прийми привітання і побажання всього найкращого, щоб у житті було якомога більше добрих емоцій, приємних моментів і постійного кругообігу позитивних подій. Щоб оточували тільки кохані, рідні, дорогі серцю люди. Щоб у всьому супроводжував успіх і везіння. Ти на це заслуговуєш!

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По материалам: pozdravok.ru.