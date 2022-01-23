Праздник святителя Григория: что нельзя делать 23 января

В воскресенье, 23 января православные в Украине отмечают день памяти святителя Григория Нисского. Этот святой считается одним из Отцов церкви.

Праздник в его честь в народе известен как Григорий Летоуказатель: по погоде сегодня определяют, каким будет грядущее лето. О главных традициях и запретах 23 января рассказывает OBOZREVATEL.

Святитель Григорий – епископ города Ниссы, богослов, философ и один из Отцов Церкви. Жил в 4-м веке в Каппадокии (современная Турция). Входит в число трех великих "каппадокийцев" (вместе со своим братом святителем Василием Великим и другом Григорием Богословом).

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Труды Григория внесли значительный вклад в учение о Троице; по инициативе святителя на Втором Вселенском Соборе был дополнен Никейский Символ веры, согласно которому Бог Сын единосущен Богу Отцу.

Праздник в честь Григория Нисского в народе называют Григорий Летоуказатель, поскольку по этому дню определяют, каким будет лето.

На Григория начинали подготовку к весенним работам в поле, а к столу подавали мясные блюда – это считалось хорошей приметой, которая сулила защиту от болезней на целый год.

Согласно народным поверьям, на Григория нельзя хвастать деньгами, выносить мусор и золу из дома, жаловаться на здоровье, а также мыть посуду в гостях – чтобы не поругаться с хозяевами дома.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на январь и февраль 2022 года. В эти зимние месяцы в Украине отмечают ряд больших праздников.