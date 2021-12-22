Праздник иконы Божьей Матери "Нечаянная Радость": в чем помогает образ и как молиться Богородице

В среду, 22 декабря в один день с Днем святой Анны православные отмечают праздник в честь иконы Божьей Матери "Нечаянная Радость". Этот образ был написан в память о прощении грешника через святой лик молитвами Пресвятой Богородицы.

Этот случай описал православный проповедник 17-го века Димитрий Ростовский. Один человек, несмотря не множество прегрешений, регулярно преклонялся пред иконой Божьей Матери и приносил ей архангельское приветствие: "Радуйся, Благодатная!".

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Богородица не отвергала его молитв. Она стала просить у Господа помилования для грешника, и Бог даровал ему покаяние. Однажды, собираясь на злое дело, грешник как обычно стал молиться Божьей Матери.

Но неожиданно он увидел Богородицу и Младенца, на теле Которого открылись язвы и из них текла кровь, как на Кресте. Дева Мария поведала грешному человеку, что грешники всякий раз распинают Ее Сына, когда грешат.

Потрясенный грешник стал умолять Божью Матерь простить его и быть заступницей перед Господом. Богородица не прекращала молиться за грешника, пока не услышала от Спасителя: "Ныне прощаются ему грехи Тебя ради".

Грешный человек осмыслил ужас своего падения и с Божьей помощью начал новую жизнь. До конца жизни он со молился и благодарил Богородицу, по молитвам которой получил нечаянную радость покаяния и прощения от Иисуса Христа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря в Украине отмечают День энергетика, а также День работников дипломатической службы. Кроме того, православные отмечают День святой Анны.