День Анны 2021: лучшие поздравления, открытки и картинки

В среду, 22 декабря православная церковь совершает празднование Празднование в честь Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. В народе праздник известен под названием День святой Анны.

Праведная Анна – мать Девы Марии и бабушка Иисуса Христа. Ей молятся о здоровье и благополучии детей, о помощи в родах, исцелении от бесплодия и мире в семье. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток с пожеланиями.

Я в День Анни побажаю

Благ житейських та добра,

Щоб завжди тебе свята

До щастя й любові вела.

Нехай вона тобі допоможе

Усі бажання здійснити,

У мирі, лагідності й смиренні

Видео дня

І з надією в серці жити.

***

С Днем Анны вас я поздравляю!

На небесах сегодня торжество,

Колокола звонят, оповещают,

Случилось чудо. Волшебство:

Зачата праведною Анной

Мария Богородица. Теперь

Святой ребенок и желанный

В мир новый всем откроет дверь.

***

Дарує День Анни святої благодать

Всім, хто вміє вірити й чекати,

Хто в щирій вірі коліна схиляє,

Усім, хто гординю перемагає.

Нехай Анна свята сил вам додасть,

Господь ваші молитви почує нехай.

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С Днем Анны поздравляю! Желаю мира, радости, здоровья, благополучия, любви и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

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Вітаю з Днем Анни! Нехай світле ім'я матері Пресвятої Богородиці стане твоїм захистом та життєвим оберегом. Нехай зберігає тебе, дарує надію, чистоту помислів, силу щирої віри, мир та душевний спокій.

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Вітаю з Днем Анни. У це чисте та світле свято бажаю, щоб життя йшло у напрямку щастя та блага, щоб кожне діяння мало правильний сенс, щоб Господь у скрутну хвилину посилав свою допомогу, щоб щирість та яскраве світло душі завжди допомагало вибирати праведний шлях.

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