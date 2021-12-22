День Анны 2021: лучшие поздравления, открытки и картинки
В среду, 22 декабря православная церковь совершает празднование Празднование в честь Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. В народе праздник известен под названием День святой Анны.
Праведная Анна – мать Девы Марии и бабушка Иисуса Христа. Ей молятся о здоровье и благополучии детей, о помощи в родах, исцелении от бесплодия и мире в семье. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток с пожеланиями.Поздравления с Днем святой Анны в стихах и прозе
Я в День Анни побажаю
Благ житейських та добра,
Щоб завжди тебе свята
До щастя й любові вела.
Нехай вона тобі допоможе
Усі бажання здійснити,
У мирі, лагідності й смиренні
І з надією в серці жити.
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С Днем Анны вас я поздравляю!
На небесах сегодня торжество,
Колокола звонят, оповещают,
Случилось чудо. Волшебство:
Зачата праведною Анной
Мария Богородица. Теперь
Святой ребенок и желанный
В мир новый всем откроет дверь.
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Дарує День Анни святої благодать
Всім, хто вміє вірити й чекати,
Хто в щирій вірі коліна схиляє,
Усім, хто гординю перемагає.
Нехай Анна свята сил вам додасть,
Господь ваші молитви почує нехай.
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С Днем Анны поздравляю! Желаю мира, радости, здоровья, благополучия, любви и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!
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Вітаю з Днем Анни! Нехай світле ім'я матері Пресвятої Богородиці стане твоїм захистом та життєвим оберегом. Нехай зберігає тебе, дарує надію, чистоту помислів, силу щирої віри, мир та душевний спокій.
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Вітаю з Днем Анни. У це чисте та світле свято бажаю, щоб життя йшло у напрямку щастя та блага, щоб кожне діяння мало правильний сенс, щоб Господь у скрутну хвилину посилав свою допомогу, щоб щирість та яскраве світло душі завжди допомагало вибирати праведний шлях.Открытки и картинки ко Дню святой Анны
Ранее OBOZREVATEL публиковал православный и католический календарь христианских праздников на декабрь 2021 года. Верующие этих двух конфессий живут по разным календарям.