День энергетика Украины 2021: открытки и поздравления с праздником

День энергетика в Украине ежегодно отмечается 22 декабря. Он был основан указом президента Леонида Кравчука № 522/93 от 12 ноября 1993 года.

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники украинской энергетики и электротехнической промышленности, а общество благодарит их за вклад в развитие экономики и поддержание повседневной жизни. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку ярких открыток и поздравлений с Днем энергетика Украины.

Нехай, як струм по дротах,

Щастя ллється в руки вам,

Буде маса досягнень,

Позитивних прагнень,

Видео дня

Море світла та тепла,

Енергійних днів, добра,

Премій класних та зарплат,

Досягнень без перешкод.

Щоб зберігав Господь вас,

Дав здоров'я сил й вам!

***

В День энергетика желаю:

Пусть бьет энергия ключом,

Короткие все замыкания

Пускай вам будут нипочем.

Желаю в жизни много света,

Любви божественной, тепла,

Пускай везет вам в жизни личной,

И в гору пусть идут дела.

***

Дорогі енергетики,

Практики й теоретики!

Ми бажаємо в ваше свято

Не пропав, щоб ваш кураж.

Випить чарку-іншу

За професію таку!

Щоб сильно не шарахало,

Де не треба – не бабахало,

Щоб дуга не зникала,

І нічого не вражало!

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Вітаємо з Днем енергетика! Бажаємо безмежних можливостей в улюбленій сфері. Величезних перспектив розвитку та вдосконалення. Безперебійної роботи всіх важливих ліній та об'єктів енергопостачання. Особистого щастя, здоров'я та успіхів!

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Поздравляю с Днем энергетика Украины! Пусть каждый проект приносит желанный результат. Пусть случается как можно меньше пробоев и неполадок. Успехов в планах и ежедневном труде!

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Вітаю з Днем енергетика й хочу побажати, щоб у житті не було приводу для напруги, щоб жодна твоя мрія не зустрічала опору, щоб своєю славною працею та важливою роботою ти заслуговував на загальну повагу, щоб жити тобі вдавалося завжди в достатку та комфорті!

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря православные верующие в Украине отмечают День святой Анны. Поздравления с праздником – в материале по ссылке.