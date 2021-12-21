День энергетика Украины 2021: открытки и поздравления с праздником
День энергетика в Украине ежегодно отмечается 22 декабря. Он был основан указом президента Леонида Кравчука № 522/93 от 12 ноября 1993 года.
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники украинской энергетики и электротехнической промышленности, а общество благодарит их за вклад в развитие экономики и поддержание повседневной жизни. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку ярких открыток и поздравлений с Днем энергетика Украины.Поздравления с Днем энергетика Украины в стихах и прозе
Нехай, як струм по дротах,
Щастя ллється в руки вам,
Буде маса досягнень,
Позитивних прагнень,
Море світла та тепла,
Енергійних днів, добра,
Премій класних та зарплат,
Досягнень без перешкод.
Щоб зберігав Господь вас,
Дав здоров'я сил й вам!
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В День энергетика желаю:
Пусть бьет энергия ключом,
Короткие все замыкания
Пускай вам будут нипочем.
Желаю в жизни много света,
Любви божественной, тепла,
Пускай везет вам в жизни личной,
И в гору пусть идут дела.
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Дорогі енергетики,
Практики й теоретики!
Ми бажаємо в ваше свято
Не пропав, щоб ваш кураж.
Випить чарку-іншу
За професію таку!
Щоб сильно не шарахало,
Де не треба – не бабахало,
Щоб дуга не зникала,
І нічого не вражало!
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Вітаємо з Днем енергетика! Бажаємо безмежних можливостей в улюбленій сфері. Величезних перспектив розвитку та вдосконалення. Безперебійної роботи всіх важливих ліній та об'єктів енергопостачання. Особистого щастя, здоров'я та успіхів!
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Поздравляю с Днем энергетика Украины! Пусть каждый проект приносит желанный результат. Пусть случается как можно меньше пробоев и неполадок. Успехов в планах и ежедневном труде!
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Вітаю з Днем енергетика й хочу побажати, щоб у житті не було приводу для напруги, щоб жодна твоя мрія не зустрічала опору, щоб своєю славною працею та важливою роботою ти заслуговував на загальну повагу, щоб жити тобі вдавалося завжди в достатку та комфорті!Открытки и картинки ко Дню энергетика
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря православные верующие в Украине отмечают День святой Анны. Поздравления с праздником – в материале по ссылке.