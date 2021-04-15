Похвала Пресвятой Богородицы 2021: молитва, традиции и запреты праздника

Похвала Пресвятой Богородицы, или Суббота Акафиста, в 2021 году выпадает на 17 апреля. Это православный праздник, посвященный прославлению Божьей Матери.

Отмечается он в субботу пятой недели Великого поста, поэтому дата торжества меняется из года в год. О главных традициях и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Похвала Пресвятой Богородицы: история

Празднование Субботы Акафиста было установлено в 9 веке. Она посвящена благодарению Божьей Матери, чья икона помогла защитить Константинополь от разрушения.

Так, в 626 году столицу Византии окружили скифы и персы. Жители, которым грозила смерть, собрались в храме Святой Софии и стали возносить молитвы Богу о спасении.

Икона "Похвала Пресвятой Богородицы" azbyka.ru

Патриарх Сергий с иконой Пресвятой Богородицы обошел крестным ходом город, а затем опустил в воды пролива ризу Божьей Матери и, как сказано в летописи, море закипело, вражеские судна утонули и неприятель отступил.

Сначала праздник отмечали лишь в Константинополе, где во Влахернском храме хранились чудотворная Влахернская икона Богородицы, а также риза и пояс Девы Марии. Впоследствии Суббота Акафиста была внесена в богослужебные книги, став общим для восточной церкви праздником.

Как отмечается Похвала Пресвятой Богородицы: традиции

Акафист Пресвятой Богородице в храмах совершается в канун субботы, вечером в пятницу на утрене.

В этот день священнослужители рекомендуют посетить службу, помолиться и воспеть хвалу Божьей Матери за все доброе, что происходит по ее молитвам и заступничеству.

В тексте акафиста к Богородице обращаются словом "взбранная", что в переводе с церковнославянского означает "непобедимая".

Акафист Пресвятой Богородице в храмах совершается в канун субботы foma.ru

В саму Субботу Акафиста православные храмы служат Божественную литургию.

Праздничное богослужение призвано напомнить о произошедшем чуде, а также укрепить веру и показать, кем может стать земной человек подобно Пресвятой Богородице – Царице Неба и Земли. Ведь церковь всегда подчеркивает, что к святости призван каждый.

В Субботу Акафиста православные храмы служат Божественную литургию Pixabay

Что нельзя делать в Субботу Акафиста

В субботу пятой недели Великого поста верующим разрешается вареная и тушеная пища с растительным маслом, а также немного вина. Мясо, рыба, яйца, молоко остаются под запретом.

Как и в любой другой церковный праздник, особенно актуален запрет ссориться, ругаться, допускать любые негативные эмоции.

Также, по канонам Великого поста, в этот период нельзя венчаться, исполнять супружеский долг, предаваться лени, излишнему веселью и шумным развлечениям.

Похвала Пресвятой Богородицы: молитва

Акафист Пресвятой Богородице

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