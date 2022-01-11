Когда украинцы посевают и щедруют в 2022 году: дата и традиции

Зимние праздники в Украине неразрывно связаны с целым рядом традиций и обычаев, наиболее известными из которых является щедрование и посевание.

О главной цели этих обрядов и как правильно их проводить, рассказывает OBOZREVATEL.

Щедруют в Украине по традиции в Щедрый вечер, который приходится на 13 января. Главным отличием щедровок от рождественских колядок является то, что хозяевам дома желают довольства, здоровья и хорошего урожая и других материальных благ.

Издавна щедровщики небольшими группами ходят от дома к дому, играя на разнообразных музыкальных инструментах и поздравляют хозяев домов с новогодними праздниками. Важно отметить, что щедровать ходили только молодые девушки и парни, а мужчины и женщины постарше оставались дома.

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Важной традицией этого праздника был обряд вождения козы. Было важно, чтобы кто-то в группе щедрователей надевал маску этого животного. Эта мистерия является отголоском древнейших языческих верований.

Наши предки верили, что с наступлением темноты начинает просыпаться нечистая сила. Поэтому щедрование считалось своеобразной защитой жилья и семьи, а также являлось залогом счастья и успешного начала нового года.

Засевать начинают утром 14 января, после наступления Старого Нового года. По традиции этим могли заниматься только парни и мужчины. Дело в том, что в старину верили, впустить женщину первой в дом в этот день – очень плохая примета и принесет несчастье в новом году.

Засевальщики заходили в дома и осыпали пол зерном. Это действо сопровождалось традиционными пожеланиями благосостояния и процветания. Конечно, исполнялись праздничные песни.

Существовало также важное предостережение, что рассыпанное засевальщиками зерно нельзя было убирать до заката.

Нужно спросить у хозяина дома разрешение, чтобы зайти в жилище и исполнить ритуал;

Посевать нужно самыми разными видами зерна. Их кладут в карман или же держат в специальном мешочке;

Рассыпать зерно положено в перчатках, поскольку делать это голыми руками – не к добру;

Хозяину дома не стоит спешить с уборкой зерна. Оно должно оставаться нетронутым до захода солнца. Иначе можно вымести счастье из дома;

Посевальщиков нужно угостить фруктами, выпечкой или сладостями, а вот давать деньги не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2022 года православные христиане в Украине отмечают несколько больших религиозных праздников, таких как Крещение Господне, Обрезание Господне, святителя Василия Великого и Татьянин день.