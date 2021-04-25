Рубан заявил, что на Пасху запретят посещать церкви в некоторых зонах

Из-за того, что украинцы не придерживались карантина в церквях на Вербное воскресенье, в период пасхальных праздников будут проводиться дополнительные меры по соблюдению режимов. В красных зонах будут полностью запрещены массовые мероприятия.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал глава ГУ Держпродспоживслужбы в Киеве Олег Рубан. Он отметил, что украинцев за нарушение правил будут штрафовать.

"Что касается перехода в разных регионах к разным зонам, то в красных зонах такие праздники будут полностью запрещены как массовые мероприятия. Но поскольку идет уменьшение заболеваемости в некоторых регионах, то они будут, но с определенными ограничениями. Прежде всего предусмотрены штрафы для граждан, которые не соблюдают правила безопасности, – это 170 грн и 220 грн. Что касается церквей, действительно, там есть администрация, субъект, который организует мероприятия, штрафные санкции будут налагаться на них. Этого не хотелось бы делать, с каждым администрацией обсуждался план действий и мероприятий, которые будут, и мы будем только усиливать в Киеве такие меры", – сказал он.

По его словам, сегодня, 25 апреля, были рейды по всем церквам и увидели, что украинцы не придерживаются никаких противоэпидемических правил.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы 25 апреля, в Вербное воскресенье, массово бросились в церкви. Несмотря на карантин и борьбу с коронавирусом, верующие создали скопления, как в помещениях, так и на улице.